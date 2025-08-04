Elon Musk'un yüzünü güldüren olay

Tesla’nın açıklamasına göre, Musk’a toplam 96 milyon adet hisseyi alım hakkı tanıyan yeni paket, şirketin hissedarları tarafından da desteklendi. Musk bu hisseleri, hisse başına 23,34 dolar ödeme koşuluyla satın alabilecek.



Bu gelişme, Musk’ın 2018’de kazandığı ancak yargı kararıyla iptal edilen 50 milyar doları aşan ikramiye paketinin ardından geldi. Delaware eyalet mahkemesi, söz konusu ödül planını iptal ederek şirket yönetiminin hissedar çıkarlarını gözetmediğine hükmetmişti. Musk ise bu karara itiraz etmiş, alt mahkemenin “hukuki hatalar” yaptığını savunmuştu.



Tesla yönetimi, bu yıl içinde yeni ikramiye paketine ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere özel bir komisyon kurduğunu duyurmuş ancak içeriğine dair ayrıntı paylaşmamıştı. Şirketin yeni odak alanları arasında ise uygun maliyetli elektrikli otomobiller, sürücüsüz taksiler ve insansı robot projeleri yer alıyor.



Öte yandan, Elon Musk hâlihazırda Tesla’nın yüzde 13’lük hissesiyle şirketin en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Yeni ikramiye paketi, Musk’ın şirketteki etkisini daha da artırabilir.



Piyasa Tepkisi Pozitif



İkramiye kararının duyurulmasının ardından Tesla hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 2 oranında yükseldi. Bu artış, piyasanın karara olumlu yaklaştığına işaret etti.



Elon Musk’ın Serveti Ne Kadar?



Elon Musk, 2025 itibariyle Forbes ve Bloomberg’in milyarderler listesine göre dünyanın en zengin kişilerinden biri olmaya devam ediyor. Serveti genellikle 200 milyar dolar bandında seyrediyor; bu servetin büyük bölümü Tesla ve SpaceX hisselerinden oluşuyor.



Musk, zaman zaman servetini kayda değer oranda artıran ya da düşüren büyük değerlemelere konu olan işlerle anılıyor. Özellikle Tesla hisselerindeki dalgalanmalar, net servetinde günlük bazda milyarlarca dolarlık değişimlere yol açabiliyor.