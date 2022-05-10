Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'tan Donald Trump'ı sevindirecek karar /10 Mayıs 2022 22:18

Elon Musk'tan Donald Trump'ı sevindirecek karar

Sosyal medya sitesi Twitter'ın yönetimini devralan Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk'un eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili de yeni bir karar aldığı ve Trump'un Twitter'da devam eden kullanım yasağını kaldıracağı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan Twitter yasağını kaldıracağını açıkladı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı" değerlendirmesinde bulundu.

Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetti.

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