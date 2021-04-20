Samanyolu Haber /Dünya / EMA’dan Johnson & Johnson aşısı kararı /20 Nisan 2021 19:15

EMA’dan Johnson & Johnson aşısı kararı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson & Johnson (J&J) tarafından corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar onayladı.

SHABER3.COM

Avrupa İlaç Ajansı’ndan Johnson & Johnson tarafından corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen aşının etkisine tekrardan onay geldi.EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, J&J aşısının kan pıhtılaşmasına nadiren neden olduğu gerekçesiyle kullanımı tavsiye edildi.

EMA, J&J aşının risk/fayda dengesinin pozitif kaldığını belirterek, aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını ifade etti.J&J aşısı tarafından aşılanan yaklaşık 7,5 milyon kişiden birinin hayatını kaybettiğini vurgulayan EMA, kan pıhtılaşmasının aşının nadir yan etkileri listesine eklenmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Öte yandan J&J Covid-19 aşısı, aşının uygulandığı kişilerde kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle aralarında EMA da dahil olmak üzere birçok sağlık kurum ve kuruluşu tarafından incelemeye alınmıştı. Ayrıca birçok ülke tarafından da aşının kullanımı yan etki şüphesi nedeniyle askıya alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber EMA’dan Johnson & Johnson aşısı kararı Sonraki Haber >>

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:13:29