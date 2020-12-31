Samanyolu Haber /Ekonomi / Emanet dövizler için kritik karar /31 Aralık 2020 10:34

Emanet dövizler için kritik karar

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yüzde 65'ini teşkil eden swap (döviz-TL takası) işlemleri artık gün sonunda ilan edilecek.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap (döviz-TL takası) işlemlerine dair verilerin 4 Ocak 2021 itibarıyla günlük olarak yayımlanacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve Borsa İstanbul (BİST) nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan 'İstatistikler/Piyasa Verileri' başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır." denildi.

130 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

TCMB'nin altın dahil brüt rezervlerinin toplamı 24 Aralık itibarıyla 81 milyar dolara gerilerken, söz konusu tutarın yüzde 65'ini "emanet" diye nitelenen ve swap üzerinden gelen dövizler teşkil ediyor. 

TCMB döviz kurlarındaki artışı durdurmak için son iki yılda 130 milyar doları "arka kapı formülleri" ile kamu bankaları üzerinden piyasa fiyatının altında satmıştı. Ancak bu hamle ters tepmişti. 
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