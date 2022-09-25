Samanyolu Haber /Politika / Emek ve Özgürlük adında 3. ittifak kuruldu /25 Eylül 2022 08:16

Emek ve Özgürlük adında 3. ittifak kuruldu

Cumhur ve Millet İttifakı'na alternatif 'Emek ve Özgürlük' ittifakı kuruldu

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu "Emek ve Özgürlük" adında üçüncü bir ittifak oluşturduklarını açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki kuruluş deklarasyonuna siyasi partilerin temsilcileri, parti üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı. 

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif kurulan birleşmenin deklarasyonunda, "Bu değişim ve dönüşümün yaşanabilmesi için emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor.  ???????Türkiye halkları ayrımcılığa, nefret söylemine, kutuplaşmaya, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasına sıkışmış bir egemen siyasete mahkum değildir. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür. Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.

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