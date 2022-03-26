Samanyolu Haber /Gündem / Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi /26 Mart 2022 15:11

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Kırmızı ete yüze 48 oranında gelen zammın ardından vatandaş artık sofrasına et göremiyor. Bir emekli vatandaş kasap dükkanında poz verirken arkadaşı da fotoğrafını çekti. Muhabiri gören vatandaş "Artık böyle. Bize bunu layık görüyorlar” dedi.

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

TELE1'in haberine göre, Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı ete geçtiğimiz günlerde yüzde 48 oranında zam yaptığını duyurdu. Kilosu neredeyse 100 lirayı bulan kırmızı eti sofrada görmek ise artık vatandaş için hayal oldu.

Zamlar hakkında vatandaşa mikrofon uzatan TELE1 ekibi ise ‘Bu da oldu’ dedirtecek görüntülerle karşılaştı. Muhabir Engin Açar’ın kırmızı etle fotoğraf çektirirken gördüğü vatandaş, “Seyretmekten başka işimiz yok işte. Fotoğraf çektiriyoruz, artık böyle. Ancak resim çektirebiliyoruz. Bize bunu layık görüyorlar” diye konuştu.

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Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

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