Samanyolu Haber /Gündem / Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı /09 Nisan 2021 09:56

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Emekli Amiral Semih Çetin, katıldığı programda kendisine WhatsApp'tan gönderilen metinde 4 Nisan değil, 6 Nisan yazdığını, duyurunun 6 Nisan'da yayınlanacağını sandığını söyledi. Çetin, içerikte de bazı değişiklikler gördüğünü belirtti.

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ise whatsapp mesajlarının kendisine okutulduğunu, ancak emekli amirallerin duyurusun imza koyanların gece yarısı yayınlansın diye bir kararı olduğunu görmediğini söyledi. 

Duyuruyu okuduğunda metinde bir sorun görmediğini ancak farklı nedenlerle imzasını koymadığını söyleyen emekli Amiral Semih Çetin “Bana gönderilen metinde Yüce Türk Milletine” diye bir ifade de yok.

Başında ‘basın duyurusu’ yazıyor" diye konuştu. Çekin "Bana gönderilmesinden sonra değiştirildi mi? Kim ne amaçla değiştirdi bilmiyorum" dedi.

Emekli amiral Semih Çetin, gündeme oturan 104 amiralin bildirisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çetin, yaptığı açıklamada "Bildiri bana da geldi ancak bildiride ismi olan bazı kişilerin Balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım." dedi.

HalkTV'nin haberine göre, Çetin'in açıklamaları şöyle: 

"Ertesi gün bildirinin yayımlanmasından sonra 'darbe' iddiaları ortaya çıkınca hemen Whatsapp grubundaki yazışmalara döndüm. Acaba konuyla ilgili bir konuşma var mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Bildiri hazırlanmış kendi aralarında 'şurasını böyle düzeltelim, bu çıksın' gibi konular konuşmuşlar. Bana geldiğinde bildiri son halindeydi. Zaten bildiri de değil üzerinde basın duyurusu yazıyordu. Sonunda da 'kamuoyuna saygıyla arz ederiz' ifadesi vardı. Bana gönderilen taslak bildiride Yüce Türk Milletine diye bir başlık yok. Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı."

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