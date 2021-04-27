Samanyolu Haber /Gündem / Emekli amiraller hakkında yeni kelepçe kararı /27 Nisan 2021 08:39

Emekli amiraller hakkında yeni kelepçe kararı

Montrö Bildirisi'ne imza attıktan sonra gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 emekli generalin adli kontrolü kaldırıldı. Bu çerçevede emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal’ın il dışına çıkış yasağı kaldırılarak elektronik kelepçeleri çıkarıldı.

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Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkındaki açıklamanın ardından gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan, ardından elektronik kelepçe takılan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat ve Ali Sadi Ünsal’ın il dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Bu doğrultuda, 3 ismin elektronik kelepçesi de çıkarılacak.

Açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan emekli amirallere, il dışına ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanmış ve bu kapsamda, 14 Nisan’da elektronik kelepçe takılmaya başlamıştı. Adli kontrol kararlarına itiraz eden avukatlar, ayrıca, mahkemenin bu yönde kararı olmadığını vurgulayarak elektronik kelepçeye de itiraz etmişlerdi.

Mahkeme, Kezek, Kıyat ve Ünsal için yapılan adli kontrol itirazlarını değerlendirerek, yurtdışına çıkış yasağının devamına, il dışına çıkış yasağının ise kaldırılmasına karar verdi. Bu kapsamda, 3 ismin elektronik kelepçeleri de çıkarılacak. Kararın, bürokratik işlemlerin ardından uygulanması bekleniyor. Diğer amirallere yönelik itirazların ise henüz değerlendirilme aşamasında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Türker Ertürk’ün elektronik kelepçesinin çıkarılması için İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi. 

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kezek, “Elektronik kelepçe ve Ankara sınırları dışına çıkış yasağım kaldırıldı. Merak eden dost ve arkadaşlarıma duyurulur” ifadelerini kullandı. 

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