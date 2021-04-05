Emekli amirallerle ilgili soruşturmada 316. madde detayı

104 amiralin imzasıyla, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" üzerine açıklama yapıldı. Açıklama üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.





Konuya ilişkin açıklama yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Darbeci zihniyeti yok etmek hukuk içinde hak ettikleri cezaları vermekle mümkündür. #AmirallerOnurumuzdur diyerek destek çıkanlar da bu suça ortaktır. Ankara C. Başsavcılığı’nın TCK 316 gereğince başlattığı soruşturma demokrasimiz için önemli ve anlamlıdır" dedi.





TCK'NIN 316. MADDESİ NE DİYOR?





TCK’nın 316. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde "Suç İçin Anlaşma" şöyle düzenleniyor:





Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.





(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

