Samanyolu Haber /Gündem / Emekli amirallere eski vekillerden destek /05 Nisan 2021 11:32

Emekli amirallere eski vekillerden destek

104 emekli amiralin ortak açıklamasına 98 eski CHP'li milletvekilinden destek geldi. Açıklamada "Eski parlamenterler olarak diyoruz ki; Kanal I·stanbul yapılamaz! Montro¨ tartıs¸maya ac¸ılamaz!" ifadelerine yer verildi.

SHABER3.COM

Ortak bildiri sonrası darbecilikle suçlanan ve AKP'nin hedefi haline gelen 104 emekli amirale 98 eski CHP'li milletvekilinden destek geldi.
 
98 vekilin ortak olarak yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!

Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi’yle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli Amiral görüşlerini bildirdi. Kişi grup ya da kurumların ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir? Bu hem haktır hem de yurttaşlık görevidir.

İstanbul Sözleşmesinin Anayasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinin verdiği cesaretle hızlandırılan, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamaları zorunlu kıldı. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini, Anayasanın değiştirilemez maddelerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez.

Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekli amirallere eski vekillerden destek Sonraki Haber >>

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:29