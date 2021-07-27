Samanyolu Haber /Gündem / Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu! /27 Temmuz 2021 15:03

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Antalya’da sokak röportajı yanan ‘Kendine Muhabir’ YouTube kanalında bir emekli astsubayın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay, Türkiye’nin geldiği noktayı veciz sözlerle kısa ve net biçimde özetliyor. İki oğlunun öğretmen olduğunu ve 4 bin 500 TL maaş aldığını anlatan vatandaş, “Ama ortaokul mezunu bekçiler 6 bin lira alıyor. Böyle bir düzen olmaz.” diyor.

Emekli astsubayın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

ESKİDEN KADININ VERDİĞİ KARARI PADİŞAH BİLE BOZAMIYORDU

“Ülkenin komple satılmasından endişe ediyorum. Ordu dejenere edildi, yargı ve polisi kendine bağladı. Her şey onun kontrolünde. Tek adamın elinde. Eskiden padişahın verdiği kararı kadı bozabiliyordu. Kadının verdiği kararı padişah değiştiremezdi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı’nın verdiği kararı kimse bozamıyor. Tek adam karar veriyor her şeye. Ekonomiyi o biliyor, dış politikayı o biliyor, iç güvenliği o biliyor. Şimdi şurada çorba içtim; 31 lira para verdim.”

BİZ O MÜTEAHHİTLERE 25-30 SENE DAHA PARA ÖDEYECEĞİZ

“Ekonomi bitti, ordu bitti, yargı bitti. ‘Yol yaptı’ diyorlar. Cebinden mi yaptı? Müteahite verdi yaptı. 40 yıl geçiş garantisi verdi. Biz Tayyip beyden sonra 25-30 sene daha o müteahhide para ödeyeceğiz. Havaalanı yapılıyor, müteahhide o şehrin nüfusundan fazla garanti veriliyor. Garanti tutturulamayınca ben Antalya’dan o köprünün parasını ödüyorum.”

GENÇLERE ACIYORUM

“Ben 64 yaşındayım. Çok şeyler yaşadım. Ama sizin gibi gençlere acıyorum. Benim çocuklarım devlete güvenmiyor. Çünkü garantisi yok. Çünkü ‘padişah geliyor ve diyor ki; seni seni seni açığa aldım. Hakim o, savcı o… Herşey o. Tayyip başımızda olduğu müddetçe bu böyle devam eder.”
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Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

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