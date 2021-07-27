Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay, Türkiye’nin geldiği noktayı veciz sözlerle kısa ve net biçimde özetliyor. İki oğlunun öğretmen olduğunu ve 4 bin 500 TL maaş aldığını anlatan vatandaş, “Ama ortaokul mezunu bekçiler 6 bin lira alıyor. Böyle bir düzen olmaz.” diyor.





Emekli astsubayın konuşmasından bazı bölümler şöyle:





ESKİDEN KADININ VERDİĞİ KARARI PADİŞAH BİLE BOZAMIYORDU





“Ülkenin komple satılmasından endişe ediyorum. Ordu dejenere edildi, yargı ve polisi kendine bağladı. Her şey onun kontrolünde. Tek adamın elinde. Eskiden padişahın verdiği kararı kadı bozabiliyordu. Kadının verdiği kararı padişah değiştiremezdi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı’nın verdiği kararı kimse bozamıyor. Tek adam karar veriyor her şeye. Ekonomiyi o biliyor, dış politikayı o biliyor, iç güvenliği o biliyor. Şimdi şurada çorba içtim; 31 lira para verdim.”



