Emekli aylığı kararı Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin ikinci bölümünde yer alan 2 maddesi kabul edildi.



Kabul edilen 28'inci maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.



29'uncu maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.



SAKIK'IN SÖZLERİNE BOZDAĞ'DAN YANIT



DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu'nda kullandığı ifadeler nedeniyle kendisine Başkanlık Divanı tarafından verilen cezayı eleştirdi.



TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise Genel Kurul'un açık olduğu zamanlarda yaşanan hadiselerin disiplinle ilgili uygulamalar gerektiriyorsa Başkanlık Divanı'nın bunu yapmakla yükümlü olduğunun altını çizdi.



Genel Kurul ara verdiğinde yaşananlara ilişkin Divan'ın işlem yapamayacağını anlatan Bozdağ, "Grup başkanvekili arkadaşlarımla da konuştum. Genel Kurul'un ara verdikten sonra burada yaşanan nahoş hadiseleri kayıt altına almak için burada bir görüntünün bulunması, kayda alınması ve İçtüzük'e de hüküm konularak böyle bir hadise olduğunda bu kayıtlar tetkik edilerek ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması gerektiğine inanıyorum. Meclis Başkanımıza da bu kanaatimi de ayrıca arz edeceğim" dedi.



CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, bugün 10 bin TL en düşük emekli aylığı alanların sayısının 3,7 milyon, toplam emekli sayısının ise 16,3 milyon olduğuna dikkat çekerek, "2002'de asgari ücret 164 TL, en düşük emekli aylığı ise 216 TL. En düşük emekli aylığı alan emeklilerimiz, 2002 oranlarına göre alıyor olsaydı, 12 bin 500 TL değil 25 bin TL alacaktı" diye konuştu.