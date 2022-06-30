Samanyolu Haber /Gündem / Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu /30 Haziran 2022 09:22

Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce yatacağını duyurdu.

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NTV'de yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KİM NE ZAMAN ALACAK?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli yurttaşlara ödeniyor.
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