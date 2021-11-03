Samanyolu Haber /Gündem / Emekli general Pekin: ‘Tezkere geçmeseydi ne Meclis’i ne Cumhurbaşkanı’nı dinlerdim’ /03 Kasım 2021 11:31

Emekli general Pekin: ‘Tezkere geçmeseydi ne Meclis’i ne Cumhurbaşkanı’nı dinlerdim’

İktidar yanlısı yayın yapan CNN Türk’te yandaş gazeteci Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, TBMM’de CHP ve HDP’nin ret oyuna rağmen AKP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla geçen tezkereyle ilişkin değerlendirmesinde şok ifadeler kullandı.

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CNN Türk’teki programda konuşan İsmail Hakkı Pekin, tezkere geçmese ne olurdu sorusuna değinirken “Tüm birliği geri çekmeniz gerekiyor. Ama ben Milli Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı olsam askerimi çekmezdim, Meclis’i dinlemezdim, Cumhurbaşkanı’nı da dinlemezdim, böyle saçma sapan bir şey olabilir mi” dedi.



Meclis kararını dinlememenin yaptırımı olabileceğini kabul eden Pekin, “Ancak birilerinin bazı şeyleri göze alması gerekir. Onları göze almazsanız o zaman ülkeyi savunamazsınız.” dedi.

Tezkerenin geçmemesinin İdlib’in, Zeytin Dalı Harekât bölgesininin El Bab’ın boşaltılması anlamına geldiğini, bu yerlere de PKK’nın yerleşeceğini ileri süren Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Boşaltılan yerlerle kalmayaca bu kez ülkeye HTŞ dahil olmak üzere teröristler gelecekti, Bu mümkün mü? O yolların kontrolü Türk askerinin elinde. Bir de ümit verdiğiniz, yetiştirdiğiniz Suriye Milli Ordusu var. Onları da orada bırakacak mıydık” dedi.
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