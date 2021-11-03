Emekli general Pekin: ‘Tezkere geçmeseydi ne Meclis’i ne Cumhurbaşkanı’nı dinlerdim’

CNN Türk’teki programda konuşan İsmail Hakkı Pekin, tezkere geçmese ne olurdu sorusuna değinirken “Tüm birliği geri çekmeniz gerekiyor. Ama ben Milli Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı olsam askerimi çekmezdim, Meclis’i dinlemezdim, Cumhurbaşkanı’nı da dinlemezdim, böyle saçma sapan bir şey olabilir mi” dedi.









Meclis kararını dinlememenin yaptırımı olabileceğini kabul eden Pekin, “Ancak birilerinin bazı şeyleri göze alması gerekir. Onları göze almazsanız o zaman ülkeyi savunamazsınız.” dedi.Tezkerenin geçmemesinin İdlib’in, Zeytin Dalı Harekât bölgesininin El Bab’ın boşaltılması anlamına geldiğini, bu yerlere de PKK’nın yerleşeceğini ileri süren Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Boşaltılan yerlerle kalmayaca bu kez ülkeye HTŞ dahil olmak üzere teröristler gelecekti, Bu mümkün mü? O yolların kontrolü Türk askerinin elinde. Bir de ümit verdiğiniz, yetiştirdiğiniz Suriye Milli Ordusu var. Onları da orada bırakacak mıydık” dedi.