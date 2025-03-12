Samanyolu Haber /Gündem / 'Emekli ikramiyesi' sorusu Erdoğan'ı kızdırdı: 'Daha ne olsun!' /12 Mart 2025 14:38

'Emekli ikramiyesi' sorusu Erdoğan'ı kızdırdı: 'Daha ne olsun!'

Emekli ikramiyesinin düşük bulunması hakkındaki soruya Cumhurbaşkanı "Daha ne olsun? Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun" cevabını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin soruların ayaküstü yanıtladı.

Bir gazeteci Erdoğan'a emekli ikramiyesinde değişiklik olup olmayacağını da sordu.

Halktv'nin haberine göre Erdoğan, soru üzerine sinirlendi. Erdoğan, başta gazetecinin yanından geçse de arkasında dönüp yanıt verdi.

"4 BİN OLDU DAHA NE OLSUN?"
Erdoğan, emekli ikramiyesinin yeterli olduğunu "4 bin liraya çıktı daha ne olsun" sözleri ile savundu. Gazeteciye kızan Erdoğan, "Kızım beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun" dedi. Erdoğan bu sözünü de üç kere tekrarladı.
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