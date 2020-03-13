Emekli istihbaratçı suikastinde 3 tutuklama

Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay Şeref Ateş’i öldürdüğü iddia edilen K.B, E.K. ve A.G. savcılık sorgusunun akabinde mahkemeye çıkarıldı.





Şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.





Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de İstanbul'da genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde Ogün Samast tarafından katledilmişti.





Şeref Ateş önceki gece Düzce'de otomobili ile seyir hâlinde iken öldürüldü.





DİNK DAVASI'NDA TUTUKLANMIŞTI





O dönemde İstanbul Jandarma Alay Komutanlığı’nda istihbaratçı astsubay olarak görev yapan Şeref Ateş'in cinayet mahallinde gözcülük yaptığı iddia edilmişti.





Ateş, Dink cinayeti soruşturmasında 27 Temmuz 2016’da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016’ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017’de tahliye edilmişti.





