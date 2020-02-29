Samanyolu Haber /Dünya / Emekli komutundan çarpıcı açıklama /29 Şubat 2020 17:34

Emekli komutundan çarpıcı açıklama

Türkiye'nin İdlib'de Rus-Suriye ateşi sonucunda 36 askerini kaybetmesine yönelik tepkiler sürüyor. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, İdlib'e Türk askerinin gönderilmesini sert bir biçimde eleştirdi ve, "İdlib’e birlik göndermek bir intihardı" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

"İdlib'de hava sahasının kontrolü karşı taraftayken; yakın hava desteği veremiyorken oraya birlik göndermek intihar etmektir. İktidar resmen bunu yaptı. Bir an önce yanlışlardan dönülmesi gerekiyor" yorumunu yapan Ertürk, şunları söyledi:
 
"Türkiye öncelikle kendi güvenliğini, sınırlarının güvenliğini sağlasın, ekonomik kaynaklarını 80 milyonun refahı için kullansın. Yapması gereken bu ama hem Suriye’de hem Libya’da yanlış işler peşinden koşuyor. Bu kafada gidersek daha çok acı çekeriz. Birçok insan evladını kaybetti. Kim ödeyecek bunun hesabını?"

Ertürk, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"İdlib'e hava üstünlüğü, hava sahasının kontrolü karşı taraftayken; yakın hava desteği veremiyorken oraya birlik göndermek intihar etmektir. İktidar resmen bunu yaptı. Bir an önce yanlışlardan dönülmesi gerekiyor. Ama iktidar 'öc alacağız, rövanş alacağız, kanını yerde bırakmayacağız' söylemleriyle ilerliyor. Mesele anlaşılmamış. Bu kafada, bu rotada seyredersek acı çekeriz. Ortadoğu bataklığında, zaten ekonomik iflastayken kaynaklarımızı orada tüketiriz, evlatlarımızın canını veririz. Biz orada hangi siyasi hedef peşinde koşuyoruz ki? İdlib’de yanlış işler yapıyorlar, yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışıyorlar. Yanlışta hâlâ ısrar ediyorlar.

Bu bir şekilde satranç oyunuydu: Amerika’nın hamlesiydi İdlib. Ve Amerikalılar başarılı oldu. Nedir bu başarı, Türkiye’yi Rusya’dan tekrar kopardılar, kendi tarafına aldılar. ABD Suriye’deki hedeflerine ulaştı, Rusya da ulaştı. De facto olarak birbirlerini çıkarlarını tanıma durumu söz konusu.

Türkiye’nin güvenliği peşinde koşabilirlerdi. Esad yönetimiyle anlaşabilirlerdi. TSK’yi sınırlarımıza çekebilirlerdi. Sığınmacı akınını engelleyecek koordineli girişimler yapabilirlerdi. İhvanın peşinden koşmayabilirlerdi. Afrin’de, İdlib’i içine alacak şekilde İhvancı bir radikal sunni otorite, otonom yönetim peşinde koşmayabilirlerdi. Çünkü bizim ülkemizin çıkarları, güvenliği bunların politikalarıyla çelişiyor. 2011 Mart’tından itibaren hep yanlış işler yaptılar. Yanlışlarla oluşan Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden sonuçları yine başka yanlışlarla çözmeye çalıştılar. 2020’nin Şubat ayındayız hâlâ kötü sonuçlar yaşatıyorlar. Bu kötü sonuçları düzeltebilmek yine mümkün ama görüyorum yine yanlış işler peşindeler."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekli komutundan çarpıcı açıklama Sonraki Haber >>

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

TRT Ekranlarında ilginç sözler

TRT Ekranlarında ilginç sözler

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:35:12