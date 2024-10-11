Emekli maaş farkı için AKP’den kritik açıklama

Güler ayrıca daha önceki açıklamalarından farklı olarak, “Bu sadece bir duyum olarak geliyor, yani gerçekten bir fark doğuyor mu? Henüz net bir şey yok” açıklamasında bulundu.





Emekli reformu için gözler Ankara’dan gelecek açıklamalara çevrilmişti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün son dakika olarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Güler 2024 ve 2025 yılları arasında emeklilik dilekçesi verenlerin emekli maaşlarında oluşacak yüzde 30’luk zam hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.“Kimi etkiliyor, ne kadar etkiliyor, nasıl hesaplanıyor..? Bunlara ilişkin henüz bize gelen bir rapor yok” ifadelerini kullandı.Daha önce yaptığı açıklamasında ise Güler, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüde, kamu işçileri farklı bir statüde, SGK ve Bağkur da kendi statülerine sahip. Bunları incelediğimizde, 2024-2025 dönemine ilişkin belirgin farkların olmadığını görüyoruz” demişti.