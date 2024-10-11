Emekli maaş farkı için AKP’den kritik açıklama

“Kimi etkiliyor, ne kadar etkiliyor, nasıl hesaplanıyor..? Bunlara ilişkin henüz bize gelen bir rapor yok” ifadelerini kullandı.
Güler ayrıca daha önceki açıklamalarından farklı olarak, “Bu sadece bir duyum olarak geliyor, yani gerçekten bir fark doğuyor mu? Henüz net bir şey yok” açıklamasında bulundu.
"BELİRGİN FARK YOK" DEMİŞTİ
Daha önce yaptığı açıklamasında ise Güler, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüde, kamu işçileri farklı bir statüde, SGK ve Bağkur da kendi statülerine sahip. Bunları incelediğimizde, 2024-2025 dönemine ilişkin belirgin farkların olmadığını görüyoruz” demişti.