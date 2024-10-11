Samanyolu Haber /Ekonomi / Emekli maaş farkı için AKP’den kritik açıklama /11 Ekim 2024 16:28

Emekli maaş farkı için AKP’den kritik açıklama

2024 ve 2025 yılları arasında emekli maaşlarında oluşacak yüzde 30’luk farka ilişkin AKP’den kritik bir açıklama geldi. Grup Başkanı Abdullah Güler, “Kimi etkiliyor, ne kadar etkiliyor, nasıl hesaplanıyor..? Bunlara ilişkin henüz bize gelen bir rapor yok. Bu sadece bir duyum olarak geliyor, yani gerçekten bir fark doğuyor mu? Henüz net bir şey yok” dedi.

SHABER3.COM

Emekli reformu için gözler Ankara’dan gelecek açıklamalara çevrilmişti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün son dakika olarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Güler 2024 ve 2025 yılları arasında emeklilik dilekçesi verenlerin emekli maaşlarında oluşacak yüzde 30’luk zam hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.

“Kimi etkiliyor, ne kadar etkiliyor, nasıl hesaplanıyor..? Bunlara ilişkin henüz bize gelen bir rapor yok” ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca daha önceki açıklamalarından farklı olarak, “Bu sadece bir duyum olarak geliyor, yani gerçekten bir fark doğuyor mu? Henüz net bir şey yok” açıklamasında bulundu.

"BELİRGİN FARK YOK" DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamasında ise Güler, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüde, kamu işçileri farklı bir statüde, SGK ve Bağkur da kendi statülerine sahip. Bunları incelediğimizde, 2024-2025 dönemine ilişkin belirgin farkların olmadığını görüyoruz” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekli maaş farkı için AKP’den kritik açıklama Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:02:06