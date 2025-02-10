Emekli maaş farkı ödemelerinde tarih belli oldu





EMEKLİ MAAŞ FARKI 11 ŞUBAT'TAN İTİBAREN ÖDENECEK





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Buna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltildi.Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş farkının 11 Şubat 2025 tarihinden itibaren ödeneceğini duyurdu.Konuya ilişkin SGK'nin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."Öte yandan 6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.