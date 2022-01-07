Emekli maaşı arttı ama aslında azaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere "müjde" diye verdiği 2500 TL asgari emekli aylığını değerlendirdi. Ağbaba, artan enflasyon ve düşen alım gücünden kaynaklı olarak 2500 TL emekli aylığının 1500 TL en düşük emekli aylığının gerisine düştüğüne dikkat çekti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, artan enflasyon ve düşen alım gücünden kaynaklı olarak 2500 TL emekli aylığının 1500 TL en düşük emekli aylığının gerisine düştüğüne dikkat çekti. Ağbaba açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Aralık ayında üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki farkın yüzde 44 ile tarihi seviyeye ulaştığını düşündüğümüzde 2022 yılında yaşanacak olan zam tsunamisi, en düşük emekli aylığına yapılan 1000 TL’lik zamdan eser bırakmayacak, emekliler yine sefalet altında yaşamaya devam edecektir. 1000 TL’lik zamma rağmen emeklinin alım gücü 161 Kg patates, 26 Kg un,8 Kg tavuk daha azalmış durumdadır."



Ağbaba ayrıca AKP’nin asgari emekli aylıklarını asgari ücretin altına sabitlediğini belirtirken, "2002 yılında asgari emekli aylığı 257 TL iken net asgari ücret 184 TL'idi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari emekli aylığı asgari ücretin 1,39 katı iken, 2022 yılı için 2500 TL en düşük emekli aylığı 4250 TL asgari ücretin 1,7 kat gerisinde kaldı" dedi.