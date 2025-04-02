Emekli maaşları iptal ediliyor! Binlerce kişi kara listeye girdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık yoluyla emekli olan kişilere yönelik geniş çaplı bir denetim başlattı. Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen incelemeler kapsamında, sahte iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilerek emekli olan kişilerin maaşları iptal edilecek.



SGK O KİŞİLERİ MERCEK ALTINA ALDI



SGK’nın yürüttüğü incelemelerde, özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye’de sigortalı gösterilen kişilerin durumu dikkat çekiyor. Sahte iş yerleri aracılığıyla sigortalı gösterilip emekli maaşı almaya hak kazananların maaşları iptal edilirken, bu kişilere ödenen tutarların faiziyle geri tahsil edilmesi kararlaştırıldı.



TEK TEK TESPİT EDİLİYOR



Denetimlerde, boş araziler veya yıllar önce kapanmış iş yerleri üzerinden sigorta girişlerinin yapıldığı tespit edildi. SGK, bu tür işlemleri “sahte hizmet kazandırılması” olarak değerlendirerek, tespit edilen tüm emeklilik işlemlerini iptal etti.



ÜÇ SÜREN İNCELEME SONUÇLANDI



SGK, 2021 yılından bu yana yürüttüğü incelemelerde sahte sigortalılık ile emeklilik kazananların sayısının arttığını tespit etti. Son üç yılda yürütülen detaylı araştırmaların ardından, sahte emekli maaşlarının geri alınmasına yönelik adımlar hızlandırıldı.



EMEKLİLİK İPTALİ HALİNDE NE YAPILMALI?



Emekliliği iptal edilen kişiler, öncelikle SGK'ya itiraz dilekçesi ile başvuruda bulunabilir. SGK ile doğrudan çözüm sağlanamazsa, konusunda uzman bir avukat aracılığıyla hukuki süreç başlatılabilir. Ancak, sahte sigorta işlemi yapıldığı tespit edilirse, emekli maaşı kesilir ve ödenen tutarlar geri tahsil edilir.



SGK, usulsüz sigortalılık işlemlerine karşı daha sıkı tedbirler alacağını ve denetimlerin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.