Samanyolu Haber /Ekonomi / Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: Bu kişilerin emekli aylığına ek zam geliyor /04 Mart 2025 16:32

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: Bu kişilerin emekli aylığına ek zam geliyor

TÜİK, Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yıl yüzde 3,2 büyüdüğünü açıklarken, bu büyüme nedeniyle 1 Ocak 2025 tarihi sonrasında emeklilik başvurusunda bulunanların aylıklarına zam yapılacağı öğrenildi. Milli gelirdeki artıştan dolayı emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı 0,96 puan artırılırken, söz konusu değişiklik emekli maaşlarının yüzde 0,73 artması anlamına gelecek.

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Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşamasına neden olurken, geçtiğimiz yıl emeklilik başvurusunda bulunmayanların hayatı boyunca yüzde 30 daha az maaş alacağı öğrenilmişti.

Emeklilik sisteminde büyük bir sorun olarak görülen bu durumu düzeltmek adına yeni bir adım atılmazken, geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamlarının ardından yeni yılda emekli olanların aylıklarında ufak düzeltmelere gidileceği öğrenildi.

EMEKLİNİN GÜNCELLEME KATSAYISI DEĞİŞECEK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomik büyüme verilerinde Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü duyurdu. Gayri safi yurt içi milli hasılada (GSYH) yaşanan bu artış, mevzuat gereği emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının da 0,96 puan artmasına neden olacak.

Milli gelirdeki artış nedeniyle değişecek emekli maaşları ise yalnızca 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında emeklilik başvurusunda bulunan kişileri kapsayacak.

EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANACAK

Hesaplama sistemindeki değişiklik nedeniyle emeklilerin aylıkları nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde yeniden hesaplanacak. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bağlanan emekli aylıkları yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin 30.000 TL bağlanmış aylık 30.219 TL’ye yükselecek.

Şubat ve mart ayında emekli aylığı bağlanmış kişilere, aradaki fark nisan ayında alacakları maaşta ödenecek. Örneğin ocak ayında dilekçe vermiş olanların aylığı 1 Şubat’ta bağlanmış olduğundan onlara şubat ve mart ayında almaları gereken farkın toplamı, nisan ayında yatırılacak.
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DİLEKÇEYİ ÖNCE VERENLERİN MAAŞLARI YÜZDE 30 DAHA FAZLA OLACAK

Öte yandan emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 ve öncesinde verenler ise, yeni yılda emekli olanlara kıyasla yüzde 30 daha fazla maaş almaya devam edecek.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar veren özel sektör işçileri ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar veren kamu işçilerinin kazançlarının güncel değeri hesaplanırken 2024 yılında kazançlarında yüzde 86,16 oranında artış yapıldı. Başka bir ifadeyle onların 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak uygulandı. Bu da emekli aylıklarının dilekçeyi 2025 yılı ve sonrasında verenlere göre yüzde 30 - 31 daha fazla olmasını sağladı.

Aksi bir değişiklik yapılmadığı sürece, geçtiğimiz yıl emekli olanlar hayatları boyunca bu yıl emekli olanlardan yüzde 30 oranında daha fazla emekli maaşı almaya devam edecek.
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