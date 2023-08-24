'Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak, amaç...'

Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.



Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.



Emekliler, alınan 'kök maaşa zam' kararının ardından hükümete isyan ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük aylığı yükseltecek düzenlemenin ekim ayının başında Meclis'e getirileceğini açıkladı.



'EMEKLİYE ÖYLE BİR ZAM YAPILACAK Kİ...'



Yaşanan mağduriyetin yalnızca taban aylık konusunda olmadığını belirten emekliler, tüm ücretlere yeni bir zammın gelmesi gerektiğini düşünüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu kapsamda SZC TV'de yeni açıklamalarda bulundu.



Erdursun, 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde eşi benzeri görülmemiş bir emekli zammının yapılacağını belirtirken, aynı zamanda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal güvenlik konularında adımların atılacağını vurguladı:



"Emekli aylıklarına ciddi oranda bir zam yapılacak. Emekli aylıklarını şu anda çok konuşuyoruz ve bence hükümet bunun konuşulmasını çok istiyor. Çok konuşulacak, çok konuşulacak ve sonrasında öyle bir zam yapılacak ki eşi benzeri görülmemiş bir artış göreceğiz.



'SEÇİM ÖNCESİ EMEKLİYİ 'VAY BE, HAKSIZLIK YAPMIŞIM' DİYE DÜŞÜNDÜRMEK İSTEYECEKLER'



Seçim öncesi birçok emekliye "Vay be ben haksızlık yapmışım. Bu hükümeti eleştirdim ama haksız yere eleştirmişim, yine yapacağını yaptı ve gönlümüzü çaldı" şeklinde düşündürmek isteyecekler. Seçim öncesinde sosyal güvenlik konuları çok önem kazanır.



1987 yılında rahmetli Turgut Özal tam seçim öncesinde emeklilik sistemiyle ilgili değişiklik yapmıştı, aynı şekilde 1992'de Süleyman Demirel bu değişiklikle seçimi kazandı.



'HÜKÜMET REKOR ZAM İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR'



1999'da deprem sonrası koalisyon hükümeti yine emeklilikle ilgili yaş düzenlemesini getirdi ve seçimi kaybetti. Yine seçim öncesinde EYT yasası çıkarıldı. Türkiye'de seçim öncesi sosyal güvenlik, emekli aylıkları ve emekli hakları konularına mutlaka siyasiler girer.



Hükümetler bu konuda çok avantajlıdır. Muhalefet sadece söyleyebilir, elinden bir şey gelmez ama hükümetler bunu gerçekleştirir ve oy alırlar. Şu anda çok düşük emekli aylıklarını konuştukça, aslında hükümet bunun dillendirilmesini ve iyice böyle konuşulsun, hükümet sanki bu konuda çok kötüymüş gibi algı olsun ve birden rekor bir zam gelsin diye bekliyorlar."