Samanyolu Haber /Gündem / 'Emekli maaşlarına zam yapılmasın' diyen vatandaş Avustralya'dan emekli çıktı /13 Haziran 2022 12:53

'Emekli maaşlarına zam yapılmasın' diyen vatandaş Avustralya'dan emekli çıktı

Sokak Kedisi YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı gündeme oturdu. Mikrofon uzatılan bir kişinin, Türkiye'nin ekonomisini övdükten sonra Avustralya'dan emekli olduğu ortaya çıktı.

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün etkisini daha fazla hissettiririyor. İktidarın bu konuda yaptığı hamleler ise yetersiz kalıyor. Sokak röportajlarında da sorulan soruların büyük çoğunluğunu ekonomi oluşturuyor. AKP'li vatandaşların ekonomiyi övmeleri sık sık gündeme taşınıyor. Yine bir sokak röportajının sosyal medyada yayınlanan bir bölümü gündem oldu. 
Sokak Kedisi YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında, mikrofon uzatılan iktidar yanlısı vatandaşın sözleri tepki çekti. Röportajın başında "Ekonomi gayet güzel, yaşantıya göre aldığımız maaşlara göre güzel. 400 lira emekli maaşı alıyordum şimdi 3 bin 700 lira maaş veriyor. Yetiyor." diyen vatandaş zam istemediğini ve geçim derdi olmadığını söyledi. Evi olduğunu da belirten vatandaş, emeklilere zam yapılmaması gerektiğini ifade etti. 
 Röportajın ilerleyen dakikalarında Avustralya'dan da emekli olduğunu söyleyen vatandaş şaşkınlık yarattı. Vatandaş, "Eğer gitmeseydim yurt dışına burada kalacaktım, şofördüm ben. Yurt dışında hiçbir şey yok. Yurt dışında bize 'kene' diyorlar, 'yapıştı' diyorlar. Ben mecburen gittim. Daha güzel bir hayat olur diye. Gittim hiçbir şey göremedim." diye konuştu. 
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