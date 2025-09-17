Samanyolu Haber /Gündem / Emekli olacaklar dikkat: Son 7 yıl kuralını unutmayın /17 Eylül 2025 14:18

Emekli olacaklar dikkat: Son 7 yıl kuralını unutmayın

Emekliliği yaklaşanlar, emeklilik dilekçesini verecek olanları ilgilendiren "son 7 yıl kuralı" büyük önem arz ediyor.

SHABER3.COM

Türkiye’de milyonlarca kişi son yıllarda emekli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a yönelik gerçekleştirilen düzenleme sonrasında birçok sosyal güvenliğe sahip kişi emeklilik dilekçesini verdi.

Genç yaşta hem emekli olup hem de çalışmaya devam ederek diğer çalışanlara yönelik fırsat elde edenler dışında yeni emekli olacakları ilgilendiren gelişmeler de bulunuyor.

EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT ETMELİ

NTV’nin aktardığına göre, emekli olacakları ilgilendiren ana konulardan biri de son 7 yıl kuralı olarak öne çıkıyor.

Emekliliğine son 7 yıl kala SSK ya da Bağ-Kur üzerinden prim ödeyen çalışanların hangi kurumdan emekli olacağına dair belirsizliği ortadan kaldıran kural var.

01 Ekim 2008 tarihinden önce ilk sigorta girişi olanlardan son 7 yıla (2.520 gün) bakılarak emekli olacağı kurum/statü belirleniyor. Başka bir deyişle 7 yılın yarısından en az 1 gün fazlası hesaplanarak emekli olunacak kurum belli oluyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse son 7 yılda SSK ve Bağ-Kur üzerinden primleri yatan çalışan 3.5 yıldan fazla (1261 gün) hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur) prim ödemişse o kurumdan emekli oluyor.

Eğer son 7 yıl içinde ikiden fazla yani SSK ve Bağ-Kur dışında Emekli Sandığı üzerinden de prim ödenmişse en çok hangi kurumdan prim ödenmişse oradan emekli olunuyor.

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR NE YAPACAK?

01 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda son 7 yıla göre değil, çalışma hayatının tamamında ödedikleri primlere bakılıyor.

Çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüye göre prim ödenmişse o kurum üzerinden emekliliğe hak kazanılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekli olacaklar dikkat: Son 7 yıl kuralını unutmayın Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:50