Emekli olacaklar dikkat: Son 7 yıl kuralını unutmayın

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR NE YAPACAK?

Türkiye’de milyonlarca kişi son yıllarda emekli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a yönelik gerçekleştirilen düzenleme sonrasında birçok sosyal güvenliğe sahip kişi emeklilik dilekçesini verdi.NTV’nin aktardığına göre, emekli olacakları ilgilendiren ana konulardan biri de son 7 yıl kuralı olarak öne çıkıyor.Emekliliğine son 7 yıl kala SSK ya da Bağ-Kur üzerinden prim ödeyen çalışanların hangi kurumdan emekli olacağına dair belirsizliği ortadan kaldıran kural var.01 Ekim 2008 tarihinden önce ilk sigorta girişi olanlardan son 7 yıla (2.520 gün) bakılarak emekli olacağı kurum/statü belirleniyor. Başka bir deyişle 7 yılın yarısından en az 1 gün fazlası hesaplanarak emekli olunacak kurum belli oluyor.Örnekle ilerlemek gerekirse son 7 yılda SSK ve Bağ-Kur üzerinden primleri yatan çalışan 3.5 yıldan fazla (1261 gün) hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur) prim ödemişse o kurumdan emekli oluyor.Eğer son 7 yıl içinde ikiden fazla yani SSK ve Bağ-Kur dışında Emekli Sandığı üzerinden de prim ödenmişse en çok hangi kurumdan prim ödenmişse oradan emekli olunuyor.01 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda son 7 yıla göre değil, çalışma hayatının tamamında ödedikleri primlere bakılıyor.Çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüye göre prim ödenmişse o kurum üzerinden emekliliğe hak kazanılıyor.