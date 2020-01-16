Samanyolu Haber /Gündem / Emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısı son 5 yılda yüzde 40 arttı /16 Ocak 2020 10:06

Emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısı son 5 yılda yüzde 40 arttı

Türkiye'de 12 milyon emeklinin yaklaşık yarısının kayıt dışı çalıştığı iddia ediliyor

SHABER3.COM

Türkiye’de son 5 yıl içerisinde maaşlarında kesinti yapılmasına karşın çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı yüzde 40 arttı.
2019’da kayıtlı olarak çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak 94 bin 579 oldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’de 12 milyon emeklinin yaklaşık yarısının kayıt dışı olarak çalıştığını söyledi. 
Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Emir; Aile, Çalışma, ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, çalışmak zorunda olan emeklilerle ilgili verilerin açıklanmasını istedi. Bakan Selçuk’un açıkladığı verilere göre, 2015’te emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan sisteme kayıtlı emekli sayısı 55 bin 731 olurken, 2016’da bu sayı 61 bin 677’ye, 2017’de 64 bin 160’a, 2018’de 67 bin 202’ye çıktı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısı... Sonraki Haber >>

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:52