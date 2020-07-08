Samanyolu Haber /Spor / Emekli olmuştu, pistlere geri dönüyor /08 Temmuz 2020 15:14

Emekli olmuştu, pistlere geri dönüyor

Fernando Alonso, Formula 1'e iki kez dünya şampiyonu olduğu Renault takımıyla geri dönüyor.

SHABER3.COM

Renault Formula 1 takımı, otomobilinde daha önce iki kez dünya şampiyonu olmuş pilot Fernando Alonso'nun F1'e dönüşünü resmi olarak duyurdu.

Alonso, Formula 1'in 2021 sezonunda McLaren'e gidecek olan Daniel Ricciardo'nun koltuğunu devralacak.

2018 yılında McLaren için yarışan Alonso, kariyerinde 32 Grand prix kazanırken, 97 kez podyuma çıktı. 

İspanyol pilot, 2005 ve 2006 sezonlarında Renault arabasıyla Michael Schumacher ve Kim Raikkonen gibi rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. 

Fernando Alonso, eski takımı Renault için yarışacak.

EMEKLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Alonso, 2018 sezonunun sonunda emekli olduğunu duyurmuştu. 2021 sezonunda Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon olacak.

Alonso, Renault'ya attığı imza ile ilgili olarak, takımın tekrar en yüksek seviyeye dönmesine imkân sağlayacağına inandığını söyledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekli olmuştu, pistlere geri dönüyor Sonraki Haber >>

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:03:52