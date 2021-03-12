Samanyolu Haber /Gündem / Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti /12 Mart 2021 10:41

Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti

Emekli orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti. Başer, 2. Ordu Komutanlığı görevinden emekli olduktan sonra "PKK ile Mücadele Özel Koordinatörü" olarak görev yapmıştı.

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Edip Başer’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlker Başbuğ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Genç rütbelerden beri beraber olduğumuz, kendisini tanımaktan her zaman onur duyduğum, değerli komutanım, sevgili abim , Emekli Orgeneral Edip Başer’i kaybettik. Üzüntümüz çok büyük.” dedi.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi eden Başer, bu rütbede Napoli’deki NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı’nda İstihbarat Daire Başkanlığı ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1990 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Başbakan Askeri Danışmanlığı görevlerini yürüttü. 1994 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 3. Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu. 1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay II. Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2. Ordu Komutanlığı’na atandı. 30 Ağustos 2002 tarihinde emekli oldu.

2. Ordu Komutanlığı’ndan emekli olan Edip Başer, Eylül 2006 – Ocak 2007 tarihleri arasında “PKK ile Mücadele Özel Koordinatörü” olarak görev yaptı. Daha sonra Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
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