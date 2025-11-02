Samanyolu Haber /Gündem / Emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü 2 yaralı /02 Kasım 2025 10:52

Emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen ve bu nedenle polislikten erken emekli edilen Okan Ö., köy kahvesinde dehşet saçtı. Av tüfeğiyle rastgele ateş açan eski polis, 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

SHABER3.COM

Olay, saat 21.30 sıralarında Çaycuma’ya bağlı Coburlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Okan Ö. elindeki av tüfeğiyle köy kahvesine girerek içeride oturanlara ateş açtı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67)’ye isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kendi aracına binerek olay yerinden kaçtı.

KENDİ GİDİP TESLİM OLDU
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış kurtarılamazken, diğer iki kişi tedavi altına alındı. Okan Ö. ise bir süre sonra Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Olayda kullanılan av tüfeği de jandarma tarafından ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle meslekten erken emekli edildiği öğrenilen Okan Ö. hakkında jandarma ekipleri tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.
