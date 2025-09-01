Emekli promosyonları yenilendi: Bankalar emekli kapma yarışında





GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Emeklilerin merakla beklediği promosyon kampanyaları eylül ayıyla birlikte yenilendi. Maaşını taşımak isteyen emekliler için nakit ödemelerin yanında kredi kartı aidatsız kullanımı, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve düşük faizli kredi imkânları gibi birçok fırsat da sunuluyor.Bankaların rekabeti artarken, promosyon ödemelerinin 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Hem kamu hem de özel bankaların açıkladığı kampanyalar dikkat çekerken, emeklilerin hangi bankada ne kadar promosyon alabileceği merak konusu oldu.Garanti BBVA30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.15.000 TL’ye kadar nakit promosyon2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödemeYeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonusToplamda 10.000 TL’ye varan ek ödül avantajı sağlanıyor.AkbankMaaşını Akbank’a taşıyan emekliler 15.000 TL promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye ulaşıyor.İş BankasıMaaşını İş Bankası’na taşıyan veya hâlihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor.HalkbankSGK emeklilerine özel olarak 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak.TEBMaaşını TEB’e taşıyan emekliler, 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor. Bunun için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.VakıfbankEmekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak belirleniyor:10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TLZiraat BankasıPromosyon tutarları Vakıfbank ile benzer şekilde belirleniyor ve maaş aralıklarına göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.Bankaların sunduğu nakit ödemeler yanında ek avantajlar da dikkat çekiyor. Emekliler, ihtiyaçlarına göre en avantajlı bankayı seçerek hem promosyon ödemelerinden hem de ekstra fırsatlardan faydalanabiliyor.Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhütte bulunmak zorunda. Promosyonlar, başvuru yapıldıktan sonra birkaç gün içinde hesaba yatırılıyor. Bazı bankalar başvuruları mobil bankacılık ya da şube aracılığıyla kabul ediyor.