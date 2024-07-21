Emekli seçmen de AKP'ye sırtını döndü: İşte son anket!

Mevcut hükümet politikaları nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken emekliler iktidara karşı tavır aldı. Anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı, her üç emekliden birinin desteğini kaybetti.
EMEKLİLER İKTİDARI DEĞİŞTİRİR Mİ?
Halk TV'de Bengü Şap Babaeker'in sunduğu "Nasıl Olacak" programında; Cumhur İttifakı'ndaki oy kaybı değerlendirildi. Babaeker "Emekliler iktidarı değiştirir mi?" sorusunu gündeme getirdi.
Anket sonuçlarını değerlendiren Babaeker, "Emekliler yerel seçimlerde ağırlıklı olarak CHP'yi tercih etti. Gelirleri daraldıkça muhalif tavır gösterme eğilimleri arttı" dedi.