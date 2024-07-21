Emekli seçmen de AKP'ye sırtını döndü: İşte son anket!

EMEKLİLER İKTİDARI DEĞİŞTİRİR Mİ?

Halk TV'de Bengü Şap Babaeker'in sunduğu "Nasıl Olacak" programında; Cumhur İttifakı'ndaki oy kaybı değerlendirildi. Babaeker "Emekliler iktidarı değiştirir mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) geçtiğimiz Mayıs ayında 6 bin 900 kişiyle yaptığı ankette 1840 emeklinin seçmen davranışlarını inceledi. Yapılan anket sonucunda Cumhur İttifakı'nın, emekli seçmenler arasında oy kaybetmeye başladığı görüldü. Öte yandan, CHP'nin emeklilerden aldığı destek yüzde 28'den yüzde 39'a yükseldi.Mevcut hükümet politikaları nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken emekliler iktidara karşı tavır aldı. Anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı, her üç emekliden birinin desteğini kaybetti.Anket sonuçlarını değerlendiren Babaeker, "Emekliler yerel seçimlerde ağırlıklı olarak CHP'yi tercih etti. Gelirleri daraldıkça muhalif tavır gösterme eğilimleri arttı" dedi.