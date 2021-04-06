Samanyolu Haber /Gündem / Emekli subaylar tepkili: "Akar kumpası" demeye getirdiler /06 Nisan 2021 10:35

Emekli subaylar tepkili: "Akar kumpası" demeye getirdiler

Milli Savunma Bakanlığı'nın "TESUD ve TEMAD Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" paylaşımına TESUD’dan yalanlama geldi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün erken saatlerde resmi internet sitesinde yayımlandığı "TESUD ve TEMAD’dan Milli Savunma Bakanlığı'na destek" başlıklı haberi sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Millî Savunma Bakanlığına destek ziyareti gerçekleştirerek bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" notuyla paylaşmıştı.

Ancak bu paylaşımla, davetin TESUD üyelerine tırnak içinde tuzak olduğu ortaya çıktı. 

TESUD'un internet sitesinde yer alan açıklamada, "5 Nisan 2021 günü saat 13.30'da TESUD Genel Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı, beraberlerinde yönetim kurullarından ikişer üye ile birlikte MSB'lığına davet edilmiştir" denilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın Milli Savunma Bakanı'nın ülkemiz ve TSK'nın halen yürütmekte olduğu faaliyetler konusundaki paylaşımlarını müteakip TESUD Genel Başkanı tarafından; Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerdeki başarılarından gurur duyulduğu ifade edildikten sonra, emekli subaylarla ilgili çeşitli konular gündeme getirilmiş, görüş ve öneriler paylaşılmıştır. Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır."

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