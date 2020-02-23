Emekli Tuğamiral'den açıklama

Çünkü bir yere konuşlandırmak için asker gönderiliyorsa hava sahasının kontrolüne, intikal sırasında da yakın hava desteğine ihtiyaç vardır.Bu koşullarda oraya asker gönderilerek acaba askerlerin orada şehit olmasıyla Türkiye’de kamuoyu desteği mi yaratılmaya çalışılıyor sorusu akla geliyor” ifadelerini kullandı.





ABD, RUSYA İLE ÇATIŞMA YARATACAK SOMUT BİR DESTEK VERMEZ’





Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever‘in haberine göre, İdlib’de bir “vekâlet savaşı” sürdürüldüğüne dikkat çeken Ertürk, “Ancak iktidar kime vekil olduğunun farkında değil. İdlib’de ABD Türkiye’yi söylem düzeyinde destekliyor, çünkü Suriye’de Türkiye’yi vekil güç olarak kullanmaya çalışıyorlar” diye konuştu.





Barış Pınarı Harekâtı başlatıldığında ABD’nin Türkiye’ye harekâtı durdurması için baskı yaptığını, ancak İdlib’de destek verdiğine dikkat çeken Ertürk, “Bu bile bu konunun anlaşılması için yeterlidir. ABD, İdlib’de Türkiye’yi söylemsel olarak destekler, fakat Rusya’yla çatışma yaratacak somut bir destek vermez, vermiyor” ifadelerini kullandı.





‘NATO’DAN TÜRKİYE’YE DESTEK KARARI ÇIKMAZ’





İdlib için NATO’dan istenen desteğin de sonuçsuz kalacağını söyleyen Ertürk, “NATO’nun buraya gelmesi için 5. maddesi çalışmaz, çünkü Türkiye’nin topraklarına bir saldırı yok. Öte yandan NATO’da tüm kararlar oybirliğiyle alınıyor, Rusya’yla çatışma istemeyen birçok NATO üyesi var, buradan böyle bir karar çıkması da beklenemez” dedi.





‘TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI İLE İKTİDARLARIN BEKASI ÇATIŞIYOR’





Türkiye’nin çıkarlarının askerlerini İdlib’den çekmeyi gerektirdiğini söyleyen Ertürk, “Böyle bir adım atılırsa Türkiye, ahlaki ve meşru zemine gelmiş olur. Fakat maalesef iktidar hâlâ İhvancı ideoloji peşinde koşuyor ve öyle bir yere geldik ki Türkiye’nin çıkarları ve güvenliğiyle iktidarın çıkarları ve bekası çatışıyor. İktidarın yapmak istedikleri, Türkiye’nin çıkarları ve güvenliğiyle çatışıyor” dedi.