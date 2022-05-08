Samanyolu Haber /Gündem / Emekli Tümgeneral Saldık, 15 Temmuz'da nasıl işkence yaptığını anlattı /08 Mayıs 2022 10:25

Emekli Tümgeneral Saldık, 15 Temmuz'da nasıl işkence yaptığını anlattı

15 Temmuz ve işkence iddiaları bir kez daha gündemde. Emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık'ın 15 Temmuz'da yaptığı işkenceleri bir bir anlattığı ortaya çıktı.

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Dönemin Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, daha önce DHA’ya verdiği bir röportajda 15 Temmuz gecesi yaptığı işkenceleri ayrıntılı olarak anlattı. Saldık, o görüntülerde bir uzman çavuşu yumruklayarak yere devirdiğini ardından herkesin gözleri önünde tekmelediğini anlatıyor.



İşte Saldık’ın o ifadeleri: “Tabi o anda kimdir anlayamadım. Sonra anladım ki, nizamiyede görevli nöbetçi astsubaylığı yapan uzman çavuş. Buna bir yumruk sağdan, bir yumruk soldan yere indi. Yerde de tekmeledim. Herkesin gözü önünde nizamiyede. Darbeci albayı (Yurdakul Akkuş) sürükledim, nizamiyenin dışına attım. Adamı feci dövdüm.”

TR724'te yer alan habere göre Seyfullah Saldık, TBMM bünyesinde kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na bilgi vermişti. Ancak söz konusu komisyonun hazırladığı 15 Temmuz Raporu, Hizmet Hareketi'nin haklı çıkaracak bilgi ve belgeler içerdiği için yayınlanmamıştı.


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