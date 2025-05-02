Samanyolu Haber /Gündem / Emekli vali ile albay kaçak kazı yaparken yakalandı! /02 Mayıs 2025 09:32

Emekli vali ile albay kaçak kazı yaparken yakalandı!

İki gün önce emeklilik dilekçesini verdiği öğrenilen Vali Hüseyin Başkaya ile emekli Jandarma Albay Ali Aydın, Mersin Gülnar’da kaçak kazı yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındı. Kazı alanında çok sayıda kürek ve hilti bulundu.

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Halktv.com.tr’nin edindiği bilgilere göre Gülnar ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgeye gitti. Tarihi Mennan Kalesi’nin bulunduğu bölge daha önce de defineciler altın çıkarmaya çalıştığı biliniyor.

KAZI BÖLGESİNDE 6 KİŞİ VARDI
Jandarma ekipleri bölgeye gittiğinde, kaçak kazı yapılan alanda 6 kişinin olduğu görüldü. Yapılan kimlik kontrolleri ise jandarma ekiplerini de şoke etti.

BİRİ VALİ DİĞERİ EMEKLİ ALBAY
07 HKH 55 ve 06 FK 4555 plakalı iki araca binmek üzere yakalanan kişilerden birinin, 2 gün önce İçişleri Bakanlığı’na emeklilik dilekçesini veren Emekli Vali Hüseyin Başkaya (65), bir diğerinin ise Emekli Jandarma Albay Ali Aydın (54) olduğu belirlendi. Bu iki dışında, kendileri ile birlikte bulunan M. T. (56) A. Ü. (54) H. A. (31) E. Y. (56) de yakalandı.

HİLTİ VE KÜREK BULUNDU
Kaçak kazı yapılan bölgede olay yerinde, bir kamyonetin yanı sıra hilti ve kürekler bulundu.

ŞIRNAK VALİSİ OLARAK GÖREV YAPMIŞTI
Bu arada, bir dönem Şırnak Valisi olarak da görev yapan Hüseyin Başkaya, Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Başkaya'nın adı bir süre önce, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan öğretim üyesi Abdurrahim Doğru'nun evinde yapılan aramada, adına kayıtlı bir silahın bulunması ile gündeme gelmişti.
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