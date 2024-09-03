Emekli ve memur maaş zammında beş senaryo

Peki beklenen enflasyon oranlarına göre emekli aylıklarına ne kadar zam yapılması gerekiyor?





ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan'ın Türkiye'de enflasyona ilişkin yıl sonu tahminini yüzde 42,5 seviyesinde oldu. Bu senaryoya göre ise ise maaş zammı yüzde 14,2 olacak.





Ancak kök aylıkları düşük olan emekliler maaş zamlarından yararlanamayabiliyor. Diğer yandan kök aylıkların ne kadar artacağı bilinmiyor.





Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca emekli ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor.Ancak emekliler için beklenen enflasyon rakamlarına göre maaş zammı oldukça düşük kalacak.Emekliler 6 ayda bir enflasyon oranına göre zam alıyor.2024 yılı ilk altı ayında enflasyon yüzde 24,73 olarak açıklanmıştı. Böylece emekli aylıklarına yapılan zam da bu seviyede gerçekleşmişti.Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına göre ağustosta aylık enflasyon yüzde 2,47 olarak kaydedildi. Temmuz ayında da aylık enflasyon yüzde 3,23 seviyesindeydi.2024 yılının ikinci yarısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde, temmuz-aralık dönemine ait enflasyon verileri dikkate alınıyor. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon oranları, ikinci altı aylık dönemin ilk iki ayı için enflasyon farkının yüzde 5,70 olarak gerçekleşmesine neden oldu.Memurlar, toplu sözleşme gereği ikinci altı ayda yüzde 10 zam ve bu zamma ek olarak enflasyon farkı alacak. Ancak bu oranlar, yıl sonuna kadar açıklanacak diğer aylık enflasyon verileriyle birlikte yeniden hesaplanacak.Sözcü.com.tr enflasyon beklentilerine göre zam olasılıklarını mercek altına aldı.Reuters'ın anketine göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 42,95 olması bekleniyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon yani emekli maaş zammı oranı yüzde 14,56 seviyesinde gerçekleşecek.AA finans beklenti anketine katılan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84. Bu durumda maaş zammı yüzde 14,5 olarak gerçeklecek.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 enflasyon tahmini yüzde 38 seviyesinde. Bu senaryoda maaş zammı yüzde 10,6 olacak.TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 43,31 seviyesinde. Bu durumda maaş zammı ise 14,9 olacak.Temmuz ayında emekli maaş zammına refah payı eklenmemiş, sadece 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmede belirlenen oranlar üzerinden hesaplanıyor. 2025 yılının ocak ayında memur ve memur emeklileri yüzde 15 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacaklar.Şu ana kadar açıklanan temmuz ve ağustos aylarına ait enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını yüzde 5,70 seviyesine çıkardı. Ancak, kesin zam oranı, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.