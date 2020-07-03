Samanyolu Haber /Ekonomi / Emekli ve memurun zam miktarı belli oldu /03 Temmuz 2020 19:40

Emekli ve memurun zam miktarı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarına ilk altı ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.

SHABER3.COM

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Buna göre emekli ve memur temmuzda yüzde 5,75 zam alacak.

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı zammı alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde dördü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyona göre yüzde 1,75 fark oluştu. Böylece daha önce yüzde dört olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 5,75 artış olacak. 
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