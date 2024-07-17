Samanyolu Haber /Gündem / Emekli zammından kahramanlık hikayesi çıkardılar: Erdoğan'ın gönlünden 500 TL kopmuş /17 Temmuz 2024 18:48

Emekli zammından kahramanlık hikayesi çıkardılar: Erdoğan'ın gönlünden 500 TL kopmuş

AKP'li yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi, emekli aylıklarına yapılan zamla ilgili, dikkat çeken bir Erdoğan güzellemesi yaptı.

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En düşük emekli maaşı 12.500 TL çıkarıldı, tartışmalar sürüyor. Emekli ağırlaşan geçim şartları karşısında yoksulluktan kurtulamadı.

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne emekli maaşının 12 bin lira yapılması geldiğini fakat müdahale ederek 500 TL yükselttiğini söyledi. Selvi, şunları yazdı:

"Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti. Meclis’ten geçtikten sonra emeklilerimizin hesabına yatırılacak."

Diğer yandan eskti bakanlardan Masum Türker de en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasının ardından bir iddiada bulundu.

Eski bakan Masum Türker katıldığı yayında emekli maaşlarıyla ilgili bir iddiada bulundu. Emekli maaşlarına refah payı zammının yapılacağını söyleyen Türker, bunun da Erdoğan tarafından haftaya açıklanacağını öne sürdü.

Masum Türker "Ya haftaya Salı günü veya Çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak refah payını söyleyecek" diye konuştu.
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