Emekliler asgari ücretliler açlıkla mücadele ederken AKP 'pırlanta indirimi' için anlaşma yaptı

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle asgari ücretli 2024'te aylarca Açlık Sınırı'nın altında yaşadı. İktidar, TÜİK'in bile enflasyon oranı yüzde 47 iken asgari ücrete yüzde 30 zam yaptı.





Asgari ücretli 22 bin 104 liraya mahkum olurken emeklinin hali de içler acısı.





AKP, emeklinin 12 bin 500 liralık maaşını 14 bin 469 liraya çıkardı. Emekli iktidar refah payı yani zam isterken beklenen de olmadı.





Bir ev kirası bile olmayan maaş ile emeklinin nasıl yaşamını idame ettireceği tartışma konusu olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın lüks tüketim ürünü olan 'pırlanta' için indirim anlaşması imzaladığı ortaya çıktı.





Gazeteci Ünsal Ünlü'nün haberine göre; Aile Bakanlığı, bir pırlanta firması ile anlaşma imzaladı. Bakanlık çalışanları verecekleri indirim kodu ile pırlanta alımlarımda yüzde 10 indirime sahip olacak.