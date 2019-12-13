Samanyolu Haber /Gündem / Emekliler eylem yaptı /13 Aralık 2019 20:24

Emekliler eylem yaptı

İstanbul Kadıköy’de boş tencere yakma eylemi yapan emekliler, Ankara’da da Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi. Datça’da ise bütçeden daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

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Kadıköy’de buluşan Tüm Emekliler Sendikası “TÜİK’in ‘uydurma’ rakamlarıyla belirlenen maaşlarımızla geçinemiyoruz” diyerek boş tencerede fatura yaktı.

Tüm Emekliler Sendikası tarafında yapılan yaptığı açıklamada, “İnsanca yaşamak istiyoruz. Bilindiği gibi Şu anda TBMM’de 2020 yılı bütçesi görüşülüyor. Meclis 2020 yılında gelir kaynaklarını açıklayacak ve toplumsal geliri nasıl paylaştıracağını belirleyecek. Bugüne kadar belirlenen tüm bütçelerde bizler yok sayıldık. Siyasi iktidarın talimatlarıyla düzmece veriler hazırlayan TÜİK’in belirlediği rakamlarla zam oranlarımız ayarlanıyor. Gündem bize ödenecek rakamlara gelince akıllarına tasarruf geliyor. Hesapları çay, simit üzerine yapıyorlar. Bizler toplumsal gelirden payımıza düşeni hiçbir zaman alamadık. Çalışırken asgari standartların altında olan yaşam koşullarımız emekli olunca açlık sınırının altına düştü. Katlanılamaz koşullarda yaşıyoruz ve bu durum siyasi iktidarın umurunda bile değil” denildi.

Emeklilerin boş tencerede fatura yaktığı esnada, “Faturalar bizi yakmadan biz onları yakalım” sesleri duyuldu.

Toplantıda konuşan Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, ‘hazırlanan bütçede insanca yaşam yerine yoksulluk, işsizlik, baskı ve israf olduğunu’ söyledi. Hürkardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücret altında, 1 milyon 100 bininin ise bin TL’nin altında maaş aldığına dikkat çekti.

Bütçe metinlerinin rakamların yan yana geldiği değil milli gelirin pay edildiği metinler olduğunu ifade eden Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, “Son 16 yıldır krizin, dış borçlanmanın, yoksullukların, israfın ve güvenlik konseptli yönelimin faturası bizlere ödetiliyor. Bu bütçede barış ve kardeşlik yoktur, insanca yaşam, emeklinin sağlık hakkı yoktur. Baskı, yoksulluk, işssizlik, yolsuzluk ve israf var. Bu bütçe yoksulluğun, savaşın, adaletsizliğin, eşitsizliğin bütçesi” ifadelerini kullandı.
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