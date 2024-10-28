Emekliler için kritik 5 yıl: Başvuran ödediği vergiyi geri alacak

Bu muafiyetten yararlanabilecekler arasında brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan ve SGK'da emekli maaşı dışında geri olmayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları yer alıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Fakat geçen yıl toplam gelirleri 150 bin lirayı aşan emekliler bu muafiyetten yararlanamıyor.
MUAFİYET HAKKI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Muafiyet hakkı, emeklilik yılını takip eden yıldan itibaren başlıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve tek konutu 200 metrekareyi aşmayan, çalışmayan kişiler, 2023 yılında bu muafiyetten yararlanabilir. 2023 içinde emekli olanlar için ise muafiyet 2025 yılında başlayacak.
MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?
Emeklilerin muafiyet için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında 'Tek Meskeni Olan Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form' doldurulup teslim ediliyor.
HİSSELİ KONUTLARDA MUAFİYET
200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler için hisse oranında muafiyet uygulanıyor. Fakat bir kişinin kendi konutu dışında miras kalan başka bir evde hissesi varsa, bu durumda muafiyet uygulanmıyor.
BELEDİYEYE BAŞVURAN ÖDEMESİNİ GERİ ALABİLİYOR
Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen yanlışlıkla ödeme yapanlar, bu ödemeleri geri alma hakkına sahip. Beş yıllık zaman aşımı süresi içinde şartları karşıladıklarını gösteren belgelerle belediyeye başvurarak bu ödemeleri geri alabilirler.
YAZLIK EVLER MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞİL
Sadece belirli dönemlerde kullanılan yazlık veya yayla evleri emlak vergisi muafiyeti kapsamına girmiyor. Yalnızca emekli olup yıl boyunca sürekli ikamet edilen tek yazlık konut için muafiyet sağlanabiliyor. Eğer emekli kişinin bir evi ve bir yazlığı varsa, her ikisi için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.
MUAFİYET VAR AMA KİRA VERGİSİ ÖDENİYOR
Tek konutunu kiraya veren emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Fakat bu durumda kira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar ise muafiyet hakkından faydalanamıyor.
YENİ SATIN ALINAN EV İÇİN VERGİ DURUMU
Bu yıl satın alınan bir konutun emlak vergisi satıcı tarafından ödeniyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor, sadece belediyeye bildirimde bulunuyor. Yeni ev alanlar için vergi ödemesi 2025 yılında başlayacak.
EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİ KASIM AYINDA
Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi ödemelerinde gecikme yaşanması durumunda geciken taksitler için faiz uygulanıyor.