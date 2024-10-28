Samanyolu Haber /Ekonomi / Emekliler için kritik 5 yıl: Başvuran ödediği vergiyi geri alacak /28 Ekim 2024 17:24

Emekliler için kritik 5 yıl: Başvuran ödediği vergiyi geri alacak

Kasım ayında başlayacak olan emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başlamışken, emekli maaşı alanların emlak vergisinden muaf tutulacağı açıklandı. Peki, emlak vergisi muafiyeti hangi şartlarda uygulanıyor? Bu muafiyetten kimler yararlanabiliyor? Hangi durumda belediyeye başvurarak ödemeler geri alınabiliyor?

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Geçen yıl EYT düzenlemesi ile 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanırken, bu yıl Ağustos ayında kadar 300 bin kişi daha emekli oldu. Yıl sonuna kadar bu sayının artması bekleniyor. Emekli maaşı bağlananlara bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir imkanlarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet tanınıyor. Böylece yüz binlerce kişi emlak vergisinden muaf olma hakkına sahip oldu.

Bu muafiyetten yararlanabilecekler arasında brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan ve SGK'da emekli maaşı dışında geri olmayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları yer alıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Fakat geçen yıl toplam gelirleri 150 bin lirayı aşan emekliler bu muafiyetten yararlanamıyor.

MUAFİYET HAKKI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muafiyet hakkı, emeklilik yılını takip eden yıldan itibaren başlıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve tek konutu 200 metrekareyi aşmayan, çalışmayan kişiler, 2023 yılında bu muafiyetten yararlanabilir. 2023 içinde emekli olanlar için ise muafiyet 2025 yılında başlayacak.

MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?

Emeklilerin muafiyet için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında 'Tek Meskeni Olan Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form' doldurulup teslim ediliyor.

HİSSELİ KONUTLARDA MUAFİYET

200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler için hisse oranında muafiyet uygulanıyor. Fakat bir kişinin kendi konutu dışında miras kalan başka bir evde hissesi varsa, bu durumda muafiyet uygulanmıyor.

BELEDİYEYE BAŞVURAN ÖDEMESİNİ GERİ ALABİLİYOR

Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen yanlışlıkla ödeme yapanlar, bu ödemeleri geri alma hakkına sahip. Beş yıllık zaman aşımı süresi içinde şartları karşıladıklarını gösteren belgelerle belediyeye başvurarak bu ödemeleri geri alabilirler.

YAZLIK EVLER MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞİL

Sadece belirli dönemlerde kullanılan yazlık veya yayla evleri emlak vergisi muafiyeti kapsamına girmiyor. Yalnızca emekli olup yıl boyunca sürekli ikamet edilen tek yazlık konut için muafiyet sağlanabiliyor. Eğer emekli kişinin bir evi ve bir yazlığı varsa, her ikisi için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.

MUAFİYET VAR AMA KİRA VERGİSİ ÖDENİYOR

Tek konutunu kiraya veren emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Fakat bu durumda kira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar ise muafiyet hakkından faydalanamıyor.

YENİ SATIN ALINAN EV İÇİN VERGİ DURUMU

Bu yıl satın alınan bir konutun emlak vergisi satıcı tarafından ödeniyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor, sadece belediyeye bildirimde bulunuyor. Yeni ev alanlar için vergi ödemesi 2025 yılında başlayacak.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİ KASIM AYINDA

Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi ödemelerinde gecikme yaşanması durumunda geciken taksitler için faiz uygulanıyor.
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