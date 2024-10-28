Emekliler için kritik 5 yıl: Başvuran ödediği vergiyi geri alacak

Bu muafiyetten yararlanabilecekler arasında brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan ve SGK'da emekli maaşı dışında geri olmayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları yer alıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Fakat geçen yıl toplam gelirleri 150 bin lirayı aşan emekliler bu muafiyetten yararlanamıyor.







Muafiyet hakkı, emeklilik yılını takip eden yıldan itibaren başlıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve tek konutu 200 metrekareyi aşmayan, çalışmayan kişiler, 2023 yılında bu muafiyetten yararlanabilir. 2023 içinde emekli olanlar için ise muafiyet 2025 yılında başlayacak.





Emeklilerin muafiyet için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında 'Tek Meskeni Olan Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form' doldurulup teslim ediliyor.





200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler için hisse oranında muafiyet uygulanıyor. Fakat bir kişinin kendi konutu dışında miras kalan başka bir evde hissesi varsa, bu durumda muafiyet uygulanmıyor.





Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen yanlışlıkla ödeme yapanlar, bu ödemeleri geri alma hakkına sahip. Beş yıllık zaman aşımı süresi içinde şartları karşıladıklarını gösteren belgelerle belediyeye başvurarak bu ödemeleri geri alabilirler.





Sadece belirli dönemlerde kullanılan yazlık veya yayla evleri emlak vergisi muafiyeti kapsamına girmiyor. Yalnızca emekli olup yıl boyunca sürekli ikamet edilen tek yazlık konut için muafiyet sağlanabiliyor. Eğer emekli kişinin bir evi ve bir yazlığı varsa, her ikisi için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.





Tek konutunu kiraya veren emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Fakat bu durumda kira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar ise muafiyet hakkından faydalanamıyor.





Bu yıl satın alınan bir konutun emlak vergisi satıcı tarafından ödeniyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor, sadece belediyeye bildirimde bulunuyor. Yeni ev alanlar için vergi ödemesi 2025 yılında başlayacak.





Geçen yıl EYT düzenlemesi ile 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanırken, bu yıl Ağustos ayında kadar 300 bin kişi daha emekli oldu. Yıl sonuna kadar bu sayının artması bekleniyor. Emekli maaşı bağlananlara bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir imkanlarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet tanınıyor. Böylece yüz binlerce kişi emlak vergisinden muaf olma hakkına sahip oldu.Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi ödemelerinde gecikme yaşanması durumunda geciken taksitler için faiz uygulanıyor.