Emekliler tüm yurtta sokağa çıktı: Sandık önümüze geldiğinde soracağız!

Bizler olanca gücümüzle bu ülkeye değer kattık. Fabrikalarda biz vardık, tarlalarda biz vardık, çocuklarımızı, bu ülkenin gençlerini biz yetiştirdik, vergisini biz topladık. Yollarını biz yaptık, tozlarını biz temizledik. 'En yüce değer emektir' tezi bizi tarif eder. Siz saltanat sürerken cephelerde biz öldük.





Tüm Emeklilerin Sendikası, iktidarın reva gördüğü sefalet zamlarına karşı ülke çapında çok sayıda kentte sokağa çıktı.Ankara'da Sakarya Caddesi'nde toplanan çok sayıda emekli, emekliye reva görülen aylık miktarına tepki gösterdi. İktidara seslenen emekliler, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan adaletiniz bu mudur? Hak bu mudur? Hukuk bu mudur?" diye sordu.Sorumlulara istifa çağrısı yapan emekliler, alım gücünün her yıl düştüğüne,16 milyondan fazla emeklinin hiç söz hakkı olmadığına ve haklarını armaya kalktıklarında sendikalarının kapatıldığına dikkat çekti.En düşük emekli aylığının, en düşük memur maaşına eşitlenmesini, gerekli oransal artışları ve kazanılmış haklarla aylıkların düzenlenmesini talep eden emekliler, "Emeklilere en büyük kötülüğü bu iktidar yaptı. Bu kötülüğün hesabını gerek alanlarda, gerek sandık önümüze geldiğinde soracağız" dedi.Basın açıklamasının tamamı şöyle:"Değerli basın emekçileri, bizimle dayanışma gösteren değerli dostlarımız, sevgili mücadele arkadaşlarımız desteğinize teşekkür ederiz.Bu ülkenin en fedakar ve en masum insanları olarak, bize reva görülen ölüm sınırında yaşamayı reddediyoruz. Göstermelik enflasyon hesapları tiyatrosuna kanmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.Yolun sonunda siz tok, biz aç kaldık. Siz saraylarda yaşarken, biz gecekondu bulamıyoruz. Sizin yandaşlar üretmeden yiyor, biz ürettiğimize ulaşamıyoruz. Sizin doktor ayağınıza geliyor, biz randevu alamıyoruz. Velhasıl siz zengin, biz sefil olduk. Şimdi söyleyin bakalım Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan adaletiniz bu mudur? Hak bu mudur? Hukuk bu mudur? Yarın bütün kötülüklerin adresi siz gösterilip, bir tarafa atılacaksınız. Bari istifa edin.Sizin saltanatınıza zarar gelmesin diye, TÜİK yine şaşırtmadı. Yine yaşadığımız enflasyonu gizledi. Enflasyonu oldukça düşük gösterdi. Herhalde futbol topunun fiyatı artınca enflasyon artmış. Futbol topunun fiyatı enflasyonun sebeblerinden biri olmuş. Bu sefer günah keçisi futbol topu olmuş! Komedi mi, trajedi mi yaşıyoruz, belli değil.Ülkemiz adına hicap duyuyoruz.AKP-MHP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz: Ülke ekonomisinin faturasını, emeklilere değil, finanse ettiğiniz çetelere, mantar gibi yarattığınız yandaş sermayeye, koruyup kolladığınız, kol kola girdiğiniz mafya babalarına, kafa kesenlere, cemaat ve tarikatlara ödetin! Siz beslediniz, onlar ödesin.Her 6 ayda bir çalışanların ve emeklilerin aylıkları güya güncelleniyor. Oysa alım gücümüz her yıl düşüyor. 16 milyondan fazla emeklinin hiç söz hakkı yok. Emekliler haklarını armaya kalktığında, hukuk darbesiyle sendikalarımız kapatılıyor.Oysa biz meşruyuz. Hukuk bizden yana. Biz meşruluğumuzu anayasadan alıyoruz.Değerli arkadaşlar: TÜİK -saray işbirliğiyle düşük gösterilen enflasyon ve hiç verilmeyen refah payı nedeniyle maaşlarımız oldukça düşük kaldı.Bir ara EYT'LİLERİ bahane eden iktidar, GSMH'da emeklilere ayrılan payı da gittikçe daraltıyor. 2019'da GSMH'NIN yüzde 6,1 olan emekli payı, yüzde 4,4 düşürülmüştür. Dünya ortalaması yüzde 8'in üzerinde, Avrupa'da yüzde 9 ile 14 arasında değişirken, saray "avrupa bizi kıskanıyor" diyor. Saray doğru söylüyor. Bu kadar pahalılığa, emeklilerin ölüm sınırıda yaşama mahkum edilmesine, anayasayı işlerine gelmediğinde rafa kaldırmalarına karşın; hâlâ iktidarda nasıl kalınıyor diye... Avrupa bizi kıskanıyormuş! Ağlanacak halimize gülüyoruz.2025 bütçesinde emeklileri neredeyse yok sayan bu iktidar, kaybettiği emeklileri, umudunu emperyalizmin tezgahı ile Ortadoğu'da cihatçıların çıkışına bağlamıştır.Ortadoğu'da gelişen bu cihatçı çetelerin rüzgarını iç politikada arkasına almayı planlayan iktidar, ekonomik krizi unutturup, "yeni bir anayasa" hazılamak için vites yükseltiyor. "Anayasaya uymuyorum, saygı da duymuyorum" diyenlerin anayasa yapma çıkışı; olsa olsa kendilerini yeniden iktidara taşıma senaryosudur. Bu senaryoya kimse kanmamalıdır. Sizin anayasanız bizim karnımızı doyurmaz. Bu yaşamda karşılığı olmayan enflasyon hesabınız hiç doyurmaz.İktidara uyarımızdır: Saçma sapan enflasyon hesaplarını bırakın. En düşük emekli aylığını, en düşük memur maaşına eşitleyerek, gerekli oransal artışları ve kazanılmış haklarla aylıklarımızı düzenleyin. 2020'de 1500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü, 2024'te 37.155 liradır. Şimdi açıkladığınız ve asla yaşamda karşılığı olmayan enflasyon ile daha da yükseldi. 2021'de en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 173'i idi. 2024'te yüzde 73'e düştü. Emeklilere en büyük kötülüğü bu iktidar yaptı. Bu kötülüğün hesabını gerek alanlarda, gerek sandık önümüze geldiğinde soracağız.Uyarıyoruz. Sendika hakkımızı gasp etmekten vazgeçin. Sağlık kolay erişilebilir ve tamamen parasız olmalıdır. Memurlara verilen ve hakkımız olan seyyanen ödemeyi emeklilerden sakınmayı bırakın.Anlaşılan 2025 sıcak geçecektir. Biz bu rezil duruma teslim olamayız. Yani açlığa alışmayacağız.Bizi susturmak için nafile çırpınışlarınız olacaktır ama; bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Sefalete teslim olmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz! Bizler, yani Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, kral sofrasında soytarı olmaktansa, sınıfımızın insanca yaşam ve demokrasi mücadelesinde yalın ayak yürümeyi onur sayarız.Mücadelemiz; ülkemizde tam demokrasinin inşası ve insanca yaşanacak bir ortamı sağlayana kadar devam edecektir. Ya insanca yaşayacağız, ya da meydanları ısıtacağız."