"Emeklilerin yüzde 70’i asgari ücretin altında maaş alıyor"

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Emekliler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’de yaklaşık 13 milyon 400 bin emekli ve hak sahibi olduğunu ifade eden Taşkın, CHP’nin çözüm önerilerini 9 maddede sıraladı.







Emeklilerin yüzde 70’inin asgari ücretin altında maaş aldığını vurgulayan Taşkın, “Ne yazık ki bugün emeklilerimiz en temel insani ihtiyaçlarını bile gideremez durumda. Emeklilerin sorunlarının temel nedeni, AKP iktidarında birilerinin orantısızca zenginleştirildiği bu acımasız düzendir. Mesele tercih meselesi. CHP olarak iktidara geldiğimizde öncelikli hedefimiz en düşük emekli maaşının asgari ücretin ve açlık sınırının altında kalmaması. Devletin gerekli kaynağı mevcut. Emeklilerin sorunlarının hak temelli ve kapsayıcı bir anlayışla çözüme kavuşmasını sağlayacağız” dedi.





AKP iktidarında bırakın huzurlu bir emeklilik yaşamayı, milyonlarca çalışan için emeklilik adeta imkânsız bir hayale dönüştüğünü ifade eden Taşkın, şu ifadeleri kullandı: “İnsanca bir emeklilik sistemini hayata geçiremememizin en açık ve acı göstergesi, emeklilerin fiilen çalışma hayatı içerisinde kalmak zorunda olmalarıdır. Onlar çalışmak zorunda kaldıkça iş bekleyen gençlerimiz de çalışma hayatına dahil olamamaktadırlar. Bu kısır döngüyü aşmak zorundayız.





Türkiye’de 31 milyon insanın işgücüne katılmadığına işaret eden Taşkın, açıklamasına şöyle devam etti: “Çalışabilir nüfusun yüzde 51’i çalışmıyor. Gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 25. Bu veriler emeklilik sistemi adına ne ifade ediyor? Bugün yaklaşık 23 milyon çalışanın primleriyle 13 milyonun üzerinde emekli finanse ediliyor. Eğer çalışan sayısını 40 milyona çıkarabilseydik, emeklilerimiz ortalama 5000 TL’nin üzerinde maaş alabileceklerdi. Bu duruma piramit sistemi deniliyor. Gençler çalışma yaşamına daha erken girdiklerinde piramitin tabanı da genişliyor ve emekliler çok daha iyi bir yaşam sürdürebiliyor. Görüldüğü gibi işsizlik ve emeklilik sisteminin sağlıksızlığı arasında doğrudan bir bağ var.”





Batılı ülkelerin emeklilerinin dünyayı gezerken ülkemizdeki emeklilerin ekmek derdinde olduğunu kaydeden Taşkın, açıklamasına şöyle sürdürdü: “Sosyal Güvenlik Kurumu 2021 Mart ayı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 13 milyon 400 bin emekli ve hak sahibi var. Emeklilerimizin yaklaşık 8 milyon 350 bini 4A, yani SSK emeklisi. Ortalama maaşları 2 bin 206 lira. Yaklaşık 2 milyon 690 bin kişi 4B, yani Bağ-Kur emeklisi. Ortalama olarak ellerine ayda bin 684 lira emekli maaşı geçiyor. Yaklaşık 2 milyon 345 bin kişi de 4C, yani Emekli Sandığı emeklisi. Onlar da ayda ortalama 2 bin 735 lira alıyor. Ne yazık ki bugün emeklilerimiz en temel insani ihtiyaçlarını bile gideremez durumda. Emeklilerin yüzde 70’i asgari ücretin altında maaş alarak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bugün asgari ücret 2 bin 825 lira. 2021 yılı itibarıyla ortalama emekli maaşı da 2384 lira. Aradaki makas her yıl açılıyor.”