Samanyolu Haber /Gündem / Emeklilerle ilgili yasa teklifi TBMM'de /04 Ocak 2022 20:37

Emeklilerle ilgili yasa teklifi TBMM'de

Emekli maaşlarının artırılması ile birlikte elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçişi de düzenleyen yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğu belirtildi.

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Emekli aylıklarının en düşük 2 bin 500 TL olmasını ve elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçişi de içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Emekli taban aylığının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılması, memur maaşlarına yüzde 7,5 artışla toplamda yüzde 30, 95 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ayrıca yasa teklifiyle BOTAŞ'a doğalgaz fiyatlarını, iklim koşullarına göre bölge bazında kademeli olarak belirleme yetkisi de tanınıyor.
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