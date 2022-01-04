Emeklilerle ilgili yasa teklifi TBMM'de

Emekli aylıklarının en düşük 2 bin 500 TL olmasını ve elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçişi de içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Emekli taban aylığının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılması, memur maaşlarına yüzde 7,5 artışla toplamda yüzde 30, 95 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Ayrıca yasa teklifiyle BOTAŞ'a doğalgaz fiyatlarını, iklim koşullarına göre bölge bazında kademeli olarak belirleme yetkisi de tanınıyor.