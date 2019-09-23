Emekliliği kısa sürdü, işte yeni kanalı!

Doğuş Holding'e ait NTV'de 19 yıl 7 ay çalıştıktan sonra 2019 yılı temmuz ayında emekli olduduğunu açıklayan spiker Oğuz Haksever yeni bir kanalla anlaştı.





Medya Radar'ın haberine göre Oğuz Haksever, genel yayın yönetmenliği koltuğunda Erdoğan Aktaş'ın oturduğu Haber Global ile mukavele imzaladı.





NTV’den emekli olduğunu bir mektup ile duyuran Oğuz Haksever, "Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.





NERESİ YASLI ADA BE!





Haksever, canlı yayında haber sunumunun ardından mikrofonunun açık kalmasına fark edememiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, “Neresi yaslı ada be. (Yassı Ada'nın) Canına okumuşsun…” dediği duyulmuştu.