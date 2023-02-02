Samanyolu Haber /Gündem / Emeklilik hayali çileye döndü: 'EYT'liler şimdi EPT'liler oluyor' /02 Şubat 2023 14:33

Emeklilik hayali çileye döndü: 'EYT'liler şimdi EPT'liler oluyor'

EYT yasa teklifinin Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri başladı. İktidarın teklifine tepki gösteren HDP’li Garo Paylan, EYT’lilerin emekli olunca büyük hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’te. İktidarın kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

HDP'li Milletvekilleri iktidarın Meclis’e getirdiği düzenlemeye tepki göstererek komisyon görüşmeleri sırasında pankartlar açtı. EYT’de kademeli pirim sistemine tepki gösteren Komisyonun HDP’li üyesi, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "EYT’liler 5000 gün primle emekli olacakken, getirdikleri yasayla 5975 gün prim ödemek zorunda kalacaklar. EYT’liler şimdi EPT’liler (Emeklilikte Prime Takılanlar) oluyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

'BUNLARIN DERDİ SEÇİM'
8 Eylül 1999 öncesi çırak ve stajyerlerin işe giriş tarihlerinin işe giriş tarihi olarak sayılmadığını, milyonlarca çırak ve stajyerin düzenleme ile mağdur olacağını ifade eden HDP’li Paylan, "8 Eylül 99 öncesinde olan deprem yüzünden işe girişi yapılamayanlar var, bu yüzden EYT miladı 31 Aralık 1999 olmalıdır. EYT’lilerin haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi ve şunları kaydetti:

"Bunların derdi seçim, bizim derdimiz EYT’lilerin ve tüm emeklilerin haklarının yerine getirilmesidir. EYT’liler emekli olunca büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar yalnızca 5 bin 500 TL maaş alacaklar. Oysa 1999 yılındaki aylık bağlama oranları geçerli olsa şu anda 12 bin TL maaş alacaklar. 5 bin 500 TL ile ne kira ne fatura ödenir ne de mutfak masrafları karşılanır. En düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin üzerine mutlaka taşınmalıdır. Aylık bağlama oranları 99 öncesine taşınmalı ve EYT’liler 12 bin TL maaşa ulaşmalıdır."
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