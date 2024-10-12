Samanyolu Haber /Ekonomi / Emeklilik şartları değişiyor! Emekli maaşını yükseltecek ‘prim’ formülü /12 Ekim 2024 10:14

Emeklilik şartları değişiyor! Emekli maaşını yükseltecek ‘prim’ formülü

Emekliye zam konuştuğumuz bu günlerde bir de yeni emekli olacakların alacağı aylıklardaki fark da gündemi meşgul ediyor. Bu sebeple hükümet emekli maaş farkı için formül arayışına girişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı etki analizi yaparak farkı ortadan kaldıracak formülü belirlemek için çalışmalara başladı. İşte emeklilik reformunda Meclis’e gelmesi beklenen adımlar…

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre emekli maaşı belirlenirken katsayı hesabı nedeniyle maaşlarda oluşacak yüzde 30’luk fark için çözümler aranmaya başlandı. OVP’de gündeme alınan yeni emeklilik sisteminin bu sene içinde Meclis’e gelmesi beklenirken, maaş bağlama sisteminden emekli olma şartlarına kadar birçok maddede düzenlemeler yapılacak. Pakette hem maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler yer alacak hem de bundan sonraki dönem için emekli olma şartları değişecek.

Bu kapsamda ilk adım emekli maaş farkında olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda hamlesini yaparak etki analizi çalışmasını başlatmış durumda. Analizde ilk önce kaç kişinin maaşında fark olduğu saptanacak. Ardından ise maliyet analizleri yapılarak uygulanacak formül belirlenecek.

PRİM GÜN SAYISI HER ŞEYİ BELİRLEYECEK

EYT sonrası hem istihdam piyasasında yaşanan kalifiye eleman sorunu hem de bütçeye binen yükün artması sonrası gerekli görülen bu yeni sistemde ‘prim ödeme gün sayısı’ öne çıkacak. Böylece sadece ödenen primler değil çalışılan gün sayısı da emekli aylık bağlamada etkili olacak ve çok çalışanın aylığı daha fazla olacak. ‘Çalıştıkça emekli maaşı düşüyor’ tartışmaları da sona erecek.

Öte yandan aylık bağlama sistemindeki üç dönem kuralının da değişmesi bekleniyor. Farklı çarpanlara göre hesaplanan emekli maaşlarının tek bir oran ile hesaplanacak. Burada prim miktarları kadar gün sayısı da hesaba katılacak. Böylece prim günü az olan az çok olan çok maaş alacak.

İLK KEZ SİGORTALI OLACAKLARIN EMEKLİLİK YAŞ ŞARTINDA DÜZENLEME

Bir diğer konu ise ilk kez sigortalı olacak gençlerle ilgili düzenleme. Emeklilikte yaş şartının değişmesi gündemde. Kadınlarda 60 erkeklerde 65 olarak tespit edilmesi bekleniyor. Yasa yürürlüğü girdikten sonra sigortalı olanlar bu yeni düzenlemeye tabi olacak. Böylece sosyal güvenlik sistemindeki aktif pasif dengesinin sağlanması da amaçlanıyor.
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