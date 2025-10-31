Samanyolu Haber /Gündem / Emeklilik sistemi değişiyor: Artık çok çalışan az maaş almayacak /31 Ekim 2025 18:15

Emeklilik sistemi değişiyor: Artık çok çalışan az maaş almayacak

Hükümet, SGK sisteminin sürdürülebilirliği için reform paketi hazırlıyor. Yeni düzenlemeyle, sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının yükseleceği bir model hedefleniyor. Ayrıca kayıt dışılıkla mücadele için kolay sigortalılık ve mikro sigorta programları geliştirilecek.

SHABER3.COM

Sosyal sigorta sisteminin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde kapsamlı bir reform çalışması başlatıldı. Mevcut durumda her 1.49 çalışanın bir emekliyi finanse ettiği sistemin sağlıklı işlemesi için aktif/pasif oranının en az 3 olması gerektiği belirtiliyor. Şimdiki sistemde çalışanların prim gün sayıları arttıkça emekli maaşları düşebiliyordu.

Hükümet bu durumu tersine çevirmek için harekete geçti.

ERKEN EMEKLİLİĞE KARŞI ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, sistemin aktif-pasif dengesini korumak için emekli maaşı hesaplama sisteminde köklü bir değişiklik planlanıyor:

Yeni Emeklilik Modeli: Sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının da artmasını öngören bir sistem hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyle, çalışanların erken emekli olmasının önüne geçilerek çalışma sürelerinin uzatılması amaçlanıyor.

KOLAY SİGORTALILIK VE MİKRO PROGRAMLAR GELİYOR

Kayıt dışı istihdamla mücadele ve sosyal güvenlik şemsiyesini genişletme amacıyla da önemli adımlar atılacak:

E-Devlet Üzerinden Kolaylık: Ev işleri ve farklı meslek gruplarında çalışanlar, sigorta prim bildirimlerini muhasebeci desteği olmaksızın e-Devlet üzerinden yapabilme imkanına kavuşacak.

Mikro Sigorta: Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi yüksek primler nedeniyle sistem dışında kalan gruplar için özel sosyal sigorta programları geliştirilecek. Bu, farklı gelir düzeyine göre farklı prim ödemelerinin gündeme gelmesini sağlayacak.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ YASAL ALTYAPIYA KAVUŞUYOR

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu, esnek çalışma modelleri üzerine yürüttüğü çalışmaları tamamlamak üzere. Kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit çalışma gibi yeni nesil modellerin sosyal güvenlik sistemi ile uyumlaştırılmasına ilişkin hukuki altyapının 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.

Programda, sürekli iş göremezlik raporu veya maluliyet aylığı alanların yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması da hayata geçirilecek.
