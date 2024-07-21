Emeklilik sistemi değişiyor mu: Erdoğan'dan açıklama!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü etkinliklerinin ardından Türkiye'ye döndü.



Erdoğan dönüşte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de KKTC'deki etkinliklere katıldığına dikkat çekip şunları dile getirdi:



"İktidar ve muhalefet olarak verdiğimiz birlik tablosunu kıymetli görüyorum. Kıbrıs davasının sadece bizim değil, 85 milyonun davası olduğu anlaşılmıştır. Şunun bir defa anlaşılması gerekir. Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmeye ve göstermeye kimsenin gücü yetmez. Bugünkü ziyaretimizde bunu adeta perçinlemiş olduk."



"BUNLARIN SIRTINDA KÜFE YOK"

Halktv.com'ta yer alan habere göre Erdoğan, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin de konuştu. Erdoğan, muhalefetin en düşük emekli maaşı 'asgari ücret' ile denk olsun önerisine tepki gösterdi. Erdoğan, şunları dile getirdi:



Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.