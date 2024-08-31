Samanyolu Haber /Ekonomi / Emeklilik sistemi kökten değişiyor... Düzenlemede neler var? /31 Ağustos 2024 08:36

Emeklilik sistemi kökten değişiyor... Düzenlemede neler var?

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde yapılacak köklü değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Güler, "Gelişmiş ülkelerde, 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da, prim miktarı olarak da, süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor." dedi.

SHABER3.COM

Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekirken, bugün Türkiye’de 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin maliyetinin de bütçeye eklenmesinin ardından, emekli ile çalışan sayısının birbirine yakın olduğu bu sistemin işleyişinin zor olduğu uzun süredir tartışılıyor. Sosyal güvenlik sisteminde revizyonu zorunlu gören hükûmet, bu konuda önümüzdeki dönemde yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

"SÜREKLİ BÜTÇEDEN EKLİYORUZ"

Türkiye gazetesine konuşan Güler, “Emeklilik sisteminin güncellenmesi konusunda kapsamlı bir çalışma ortaya koyacağız. Çalışacağız. Teknik detaya şu anda vakıf değiliz. Etki analizleri çıkarmamız lazım. Gelişmiş ülke örnekleri var. Biz bu hâliyle, sürekli bütçeden emeklilik sistemine kaynak aktararak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu, çok doğru bir şey değil. Bütçe kaynaklarını daha verimli, farklı yerlere kullanmamız gerekiyor. Emeklilik sistemini daha adil, daha sürdürülebilir bir zemine oturtmamız lazım. Prim gün sayısı, ödenecek prim miktarı ve yaş, çok önemli. Gelişmiş ülkelerde, 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da, prim miktarı olarak da, süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor” dedi.

ESNAFA 7.200 GÜN GÜNDEMDE

Sosyal güvenlik sisteminin yeni bir düzene kavuşturulması için çalışma yapılması beklenirken, esnafın emeklilikteki 9 bin prim günü şartının 7.200’e düşürülmesi ve ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemelerin de yeni dönemde çalışmaları yapılacak sosyal güvenlik reformu kapsamında ele alınabileceği ifade ediliyor.

EYT'YLE EMEKLİ OLANLARIN YAŞ ORTALAMASI 48,1

Emeklilik sistemi revizyonunu zorunlu kılan gelişmelerden biri de Aralık 2022’de yapılan EYT düzenlemesi oldu. EYT düzenlemesinin sadece 2024 yılı maliyeti, yaklaşık 577 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca, EYT kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini tamamlayarak toplamda 4,8 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. EYT’den faydalanan sigortalıların emeklilik tarihlerinin ortalama 6 yıl erkene çekildiği hesaplanırken, 2023 yılı sonu itibarıyla EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olmuştu. EYT kapsamında emekli olanların yaş ortalaması ise 48,1.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emeklilik sistemi kökten değişiyor... Düzenlemede neler var? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:01